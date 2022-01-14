Для выноса Ленина из Мавзолея заказали гроб «Патриот» за полмиллиона

В комендатуру Кремля доставили гроб, в котором тело Ленина повезут для захоронения в Санкт-Петербург. Выбранная модель гроба вызвала скандал – это оказался украинский «Патриот» за 571 тысячу рублей.

«Патриот» относится к категории элитных ритуальных изделий. Он изготовлен из массива дуба, покрыт дорогим лаком и обит шёлком внутри. У гроба две крышки, по бокам стальные ручки для переноски. Карманы, которые обычно имеются в этом гробу, комендатура попросила убрать.

– Можно по-разному оценивать личность Владимира Ильича, но то, что личность масштабная, очевидно. Гроб должен соответствовать масштабу личности, – заявил комендант Кремля генерал Сергей Удовенко.

Наблюдатели отмечают, что «Патриотом» удалось разозлить все слои общества – кто-то недоволен запредельной ценой гроба, кто-то – местом его производства, и практически все недовольны символикой, размещённой на крышке.

– Как можно хоронить Владимира Ильича в гробу с царским орлом на крышке, притом не только снаружи, но и внутри! Он положил здоровье на то, чтобы низвергнуть этого орла, а теперь будет вечно смотреть на него? Это абсурд и провокация! – возмущается лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир Жириновский считает, что неуместно хоронить Ленина в гробу, который стоит годовую зарплату учителя. Также он говорит, что украинские гробовщики должны дать скидку на гроб для человека, который создал их страну.

Тем временем на Литераторских мостках Волковского кладбища Петербурга начали очищать от посторонних могил пространство вокруг могилы Марии Ульяновой.

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