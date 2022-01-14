 

Казахские джихадисты сами проспали переворот

14.01.2022, 15:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Могли ли вооруженные исламисты стать основной силой недавних событий в стране?

Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Говорить о том, что Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) проворонил восстание исламского фундаменталистского подполья в Алма-Ате не приходится. Контрразведка была вполне осведомлена, как развиваются идеи агрессивного исламизма в умах молодых казахов. У нее не было недостатка в агентуре в их рядах.

Салафитские общины Западного Казахстана еще 15 лет назад поставляли боевиков на Северный Кавказ. Их находили среди погибших в контртеррористических операциях ФСБ в этих краях. Вскоре КНБ начал находить тайники с автоматическим оружием уже и в самом Казахстане.

На операции против исламских боевиков отправляли элитный спецназ МВД. В конце концов руководство Казахстана было вынуждено с учетом полученного опыта ограничить в 2011 году религиозно-просветительскую деятельность специальным законом.

В дальнейшем борьба не прекращалась, и операции КНБ иногда заканчивались полноценными боями с боевиками.

Но реальное количество джихадистов, готовых к вооруженной борьбе со светским режимом Назарбаева, накануне новогодних праздников было абсолютно недостаточным. Ведь в 2014‒2015 годах, во времена расцвета «Исламского государства» (запрещено в России), подавляющая часть самых пассионарных джихадистов Казахстана выехала в Афганистан, Сирию и Ирак. В Сирии возникла даже отдельная организация «Казахский исламский джихад».

Специалисты рассуждают максимум о нескольких сотнях членов с семьями, перебравшихся к ИГИЛ за все время.

Теперь, когда страсти в значительной степени улеглись, рассуждать о двадцати тысячах невесть откуда взявшихся сторонников «исламского интернационала» — именно такую цифру в запале сказал президент Токаев в своем знаменитом обращении к народу — абсурдно.

Еще семь лет назад оперативный состав КНБ проводил весьма сложные оперативные комбинации за границей. Известно об операции «Найза», осуществленной в Сирии. При ее подготовке использовалась в том числе информация с закрытых совещаний руководства джихадистов — в руководящее звено были раздельно внедрены агенты казахских спецслужб «Кахарман» и «Сункар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погромная империя

Итоги казахстанского хаоса: Токаев победил, Назарбаева и его окружение выводят из-под удара, Москва усиливает свое влияние в республике

Осенью 2015 года в Сирию вылетели собранные в две группы (боевого обеспечения и захвата) казахские оперативники. При участии «Кахармана» лидер казахских террористов поменял место дислокации. Во время передвижения группа захвата скрутила его и забросила в тайник в заранее подготовленной машине торговца овощами. Далее лидера боевиков быстро вывезли на местный сирийский аэродром и спецбортом доставили в Казахстан. Судили его уже на родине.

Один этот эпизод показывает, что КНБ не просто контролирует перемещения боевиков, но имеет оперативный доступ к решениям их руководства. И если настаивать на версии, что в январе нынешнего года произошло восстание джихадистов, то придется принять к сведению и то, что оно не могло застать высших политиков страны врасплох. Да и в самом развитии событий, как писала «Новая», традиционные черты террористической тактики казахских радикалов никак не проявились. Сегодня, когда казахские журналисты, блогеры и политики скрупулезно восстанавливают картину недавних беспорядков буквально по часам, мы не можем указать ни одного их лозунга, характерного самоподрыва смертника, ни одного актуального видеоклипа или обращения в самой столице.

Следствию придется записать в террористы обычных погромщиков или даже невинных людей. Ведь их должны быть тысячи. Кстати, «Казахский исламский джихад» прекратил существование в начале 2016 года.

Валерий Ширяев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не по собственному желанию»

До Казахстана войска ОДКБ никогда не применяли на территории страны-участницы, да еще и так масштабно. Что они могут делать там и что уже сделали — короткий эксплейнер «Новой»

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Мнение: О роли племенных структур Юго-Востока Сирии

16.09 / Мнение: О красном и белом терроре

28.07 / Вопрос о Крыме поставил в тупик коммуниста Бондаренко

09.06 / Верховный суд предложил «повысить уровень доверия к суду»

24.07 / Губернатор Свердловской области взволнован ценами в секс-шопах

21.06 / Названы противопоказания к вакцинации «Спутником V»

13.06 / Названы способы снизить расход топлива в дальних поездках

10.01 / Израиль разрешил въезд в страну туристам, привитым «Спутником V»

23.10 / Ученые перечислили три вредных для здоровья сердца продукта

23.12 / Гигантские часы для потомков, рассчитанные на работу 10 тысяч лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика