Казахские джихадисты сами проспали переворот

Могли ли вооруженные исламисты стать основной силой недавних событий в стране?

Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Говорить о том, что Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) проворонил восстание исламского фундаменталистского подполья в Алма-Ате не приходится. Контрразведка была вполне осведомлена, как развиваются идеи агрессивного исламизма в умах молодых казахов. У нее не было недостатка в агентуре в их рядах.

Салафитские общины Западного Казахстана еще 15 лет назад поставляли боевиков на Северный Кавказ. Их находили среди погибших в контртеррористических операциях ФСБ в этих краях. Вскоре КНБ начал находить тайники с автоматическим оружием уже и в самом Казахстане.

На операции против исламских боевиков отправляли элитный спецназ МВД. В конце концов руководство Казахстана было вынуждено с учетом полученного опыта ограничить в 2011 году религиозно-просветительскую деятельность специальным законом.

В дальнейшем борьба не прекращалась, и операции КНБ иногда заканчивались полноценными боями с боевиками.

Но реальное количество джихадистов, готовых к вооруженной борьбе со светским режимом Назарбаева, накануне новогодних праздников было абсолютно недостаточным. Ведь в 2014‒2015 годах, во времена расцвета «Исламского государства» (запрещено в России), подавляющая часть самых пассионарных джихадистов Казахстана выехала в Афганистан, Сирию и Ирак. В Сирии возникла даже отдельная организация «Казахский исламский джихад».

Специалисты рассуждают максимум о нескольких сотнях членов с семьями, перебравшихся к ИГИЛ за все время.

Теперь, когда страсти в значительной степени улеглись, рассуждать о двадцати тысячах невесть откуда взявшихся сторонников «исламского интернационала» — именно такую цифру в запале сказал президент Токаев в своем знаменитом обращении к народу — абсурдно.

Еще семь лет назад оперативный состав КНБ проводил весьма сложные оперативные комбинации за границей. Известно об операции «Найза», осуществленной в Сирии. При ее подготовке использовалась в том числе информация с закрытых совещаний руководства джихадистов — в руководящее звено были раздельно внедрены агенты казахских спецслужб «Кахарман» и «Сункар».

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Осенью 2015 года в Сирию вылетели собранные в две группы (боевого обеспечения и захвата) казахские оперативники. При участии «Кахармана» лидер казахских террористов поменял место дислокации. Во время передвижения группа захвата скрутила его и забросила в тайник в заранее подготовленной машине торговца овощами. Далее лидера боевиков быстро вывезли на местный сирийский аэродром и спецбортом доставили в Казахстан. Судили его уже на родине.

Один этот эпизод показывает, что КНБ не просто контролирует перемещения боевиков, но имеет оперативный доступ к решениям их руководства. И если настаивать на версии, что в январе нынешнего года произошло восстание джихадистов, то придется принять к сведению и то, что оно не могло застать высших политиков страны врасплох. Да и в самом развитии событий, как писала «Новая», традиционные черты террористической тактики казахских радикалов никак не проявились. Сегодня, когда казахские журналисты, блогеры и политики скрупулезно восстанавливают картину недавних беспорядков буквально по часам, мы не можем указать ни одного их лозунга, характерного самоподрыва смертника, ни одного актуального видеоклипа или обращения в самой столице.

Следствию придется записать в террористы обычных погромщиков или даже невинных людей. Ведь их должны быть тысячи. Кстати, «Казахский исламский джихад» прекратил существование в начале 2016 года.

Валерий Ширяев

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