Личное: “Белоснежка, немного Золушка”

Разберите самостоятельно это письмо.

И кроме разбора ответьте еще на такой вопрос. Что есть общего во всех рапунцелях, которые считают себя золушками? И как это влияет на их истории.

alex_knopka

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо вам большое за всё, что вы делаете! Очень надеюсь на разбор моего письма.

Я всегда страдала от проблемы: когда у меня нет отношений, я чувствую себя легко и хорошо, всегда с кем-то общаюсь, хожу на свидания, и часто это оказывается удачно, но, когда мне предлагают, в отношения не тороплюсь, или строю их на условиях отсутствия контроля надо мной. Но иногда, как сейчас, я встречаю кого-то настолько классного, что прям.. очень хочется. А когда отношения начинаются, через пару месяцев моего любимого накрывают скука и равнодушие, а меня – депрессия и печаль.

И, конечно, я, сберегая себя, ухожу, и не возвращаюсь. Очень тяжело и больно, но других выходов я не знаю. А сейчас хочется найти, ведь я так его люблю..

Мне 19, ваш блог я читаю уже два года. Когда начала читать, поняла, что я Белоснежка и немного Золушка, в тот период только общалась с парнями, со многими, с некоторыми начинала отношения, но быстро уходила, потому что тянуло вот к Б и знакомства ужасно затягивали.. и поняла, что это, конечно, плохо для меня, и даже начала нормальные отношения. И больше не отступала от этого. Когда умер отец, смирилась и пережила. Чтобы восполнить свои опоры, пошла работать и устроилась менеджером в крупную в нашем городе компанию. Начала заниматься йогой и имиджем. И всё благодаря вашему блогу, спасибо! Хотя в моей жизни всё ещё главный интерес это мужчины и отношения, я всё чаще задумываюсь и делаю шаги к тому, что бы мои интересы были шире и действительно интересными.

В. 26, он имеет свой небольшой бизнес, который работает на американскую компанию. Работа – почти вся его жизнь, большую часть времени он посвящает ей. Помимо основного дела, у него всегда много проектов с другими компаниями. Для меня он очень умный, рассудительный, уверенный в себе.. я смотрю на него и думаю, какой же он прекрасный и вообще секс.

Когда мы познакомились, я поняла, что очень хочу с ним отношений. И ожидала, что будет как с другими, но совсем нет! На первой встрече он меня не поцеловал, а обнял как-то по-дружески.. на вторую встречу подумала, испекла ему капкейки, красиво упаковала. Писала немного, какой он чудесный, между встречами, очень волновалась. И всё-таки начались какие-то отношения.

Потом у нас начались размолвки, я начала стрессовать, плакала по вечерам. Когда он совсем почти оттолкнул меня, я решила, что всё, надо пропасть. Пока не напишет, не позвонит сам, и не скажет что-то, отчего я захочу вернуться. Было очень тяжело, хотелось написать, но я держалась, а потом даже чуть-чуть отпустило. И он написал. Сказал, что ждёт звонка, сообщения, но ничего нет, что не хочет со мной расставаться и что-то ещё.. а я сказала, что люблю его, и он сказал, что он меня тоже.

Больше таких больших размолвок не случалось, но и я больше не могла себя взять в руки. Когда становилось плохо, он меньше писал, я просила поговорить со мной, объяснить, а он всегда говорил со мной и успокаивал.

Я много косяковала в наших отношениях, вот прям неприлично много. В какой-то момент он начал сильно злиться за это, мог устроить разбор полётов на несколько часов, когда мне нужно было готовиться к экзаменам. Я воспринимала это очень тяжело и думала, что его реакция вообще несопоставима с косяком, и чем я вообще заслужила. Пропало либидо и в целом, я чувствовала, что уже на пределе, но понимала, что расставаться не хочу, значит, надо постараться удовлетворить его просьбы. В какой-то момент мы пришли к тому, что каждый напишет на листочке, что его волнует. Я тянула до последнего, мне не хотелось писать, хотя хотелось послушать его. И, когда В. прочитал свой, я поняла, что с моей стороны правда много косяков.. и перестала делать всё, что его задевало, совсем.

Прошло уже две недели с этого момента. Мы видимся, раз-два в неделю, каждый день переписываемся. Видимся в основном у него, я стараюсь придумывать нам досуг. Мы вместе рисуем, иногда я ему гадаю, смотрим что-то, но я ещё не нашла что-то, что его действительно бы увлекло и порадовало. У него дома я стараюсь не вести себя как в гостях, немного готовлю, всякую выпечку, завтраки, и, когда есть силы и время, ужин, мою посуду. Иногда делаю массаж, я сама это очень люблю, нравится, когда любимому приятно.

И почему-то день ото дня мне не легче. Я думаю, зачем я ему такая.. я ребёнок ещё, не могу дать ему ничего полезного, ни ментально, ни материально. Я даже не недоступная, я совсем почти ни в чем не могу ему отказать, всё, что он скажет скажет попросит, я 99% сделаю. И в то же время вижу его.. он каждый день мне говорит, что любит, но мне это уже не кажется правдой. Его скучающий тон, когда мы говорим по телефону, и мои тщетные попытки вовлечь его в активный разговор. Он инициирует больше, чем я, диалоги, встречи, я стараюсь дозирвоать свою активность. Последний раз, когда я спросила, когда мы встретимся, он сказал, что у него стресс от проблем на работе и пока не знает. Я думаю о нем весь день, волнуюсь, а он обо мне дай бог 1/10, он занимается своими делами, а я не могу.

Сегодня мне приснился сон, что он меня бросил, что ему было тягостно всё это время. Я задумалась, может, это знак.. он написал под вечер, я ничего не стала отвечать, но на второй его звонок все равно ответила. Хотелось уйти, но я каждый раз начинаю метаться – правильно ли я делаю? Может, всё нормально, и мне надо просто успокоиться, заняться своими ресурсами, но и переключиться сложно. И депрессия съедает меня с каждым днем всё больше.

Я смотрю на всё это и мне больно, ведь я полюбила его всем сердцем, утонула, а он остался стоять на берегу. Когда я чувствую себя спокойно, мне кажется, что лучшее, что я могу сделать, – это не дёргаться и молиться, надеясь на лучшее. Отвлечься, стать лучше, просто смириться, что сильнее он меня не полюбит и как раньше уже не будет. Но, может, раз так, лучше уйти.. и раз во мне всё кипит и болит, это не просто так, а потому что всё плохо, и если я себя не услышу, то в будущем поплачусь больше. Но я так запуталась в этих лабиринтах, что уже тяжело различить, где синее, а где горячее.

Помогите пожалуйста разобраться.