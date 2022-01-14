В сети обсуждают видео, на котором двухлетний сын Тимати водит автомобиль

Рэпер и бизнесмен Тимати сейчас на другом конце света – вместе с двухлетним сыном Ратмиром, 7-летней дочерью Алисой и друзьями, среди которых, например, семья Джигана, он отдыхает в Колумбии, в курортном городе Картахене.

Новое видео с отдыха, которым Тимур Юнусов поделился в сторис своего Instagram, вызвал неоднозначную реакцию интернет-подписчиков. Тимати показал, как его двухлетний сын от бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой учится водить автомобиль. Причем Тимати посадил ребенка на колени и дал ему порулить на оживленной дороге и на приличной скорости, а в какой-то момент он демонстративно поднял руки вверх. Многие интернет-пользователи заметили, что ребенок, пожалуй, маловат для подобных практических занятий за рулем.

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Публикация от Анастасия Решетова (@reshetova.fan1)

Тимати с сыном Ратмиром Джиган и Тимати с детьми

Впрочем, у Тимати свое представление о воспитании детей и освоении ими новых навыков. Так, летом рэпер опубликовал видео, на котором его дочь смело покоряет волны на доске во время путешествия в Никарагуа.

Я не готовлю олимпийского чемпиона и вообще, не рассматриваю это (серфинг) как профессию дочери. Просто хочу, чтобы далее при выборе локаций доминировали Колумбия, Перу, Никарагуа, Гавайи или Ментаваи в противовес Дубаю и Монако, – подписал Тимати видео.

Это высказывание тогда многие определили как ответ Решетовой, с которой Тимати долго не мог договориться на счет совместного с сыном отдыха. Однако, в конце концов, родители мальчика нашли компромисс, и теперь Анастасия отпустила сына с отцом за океан и надолго.

Тимати, как большой любитель серфинга, признался, что всегда мечтал “серфить” с самыми родными людьми – со своими детьми. Теперь доску осваивает и Ратмир. Первыми успехами маленького сына рэпер похвастался в Instagram.

Первый в жизни проезд. Мечта кататься вместе с детьми, провожая закаты в тропических водах, все ближе. Жаль, в моем детстве не было серфинга, – подписал видео Тимур.

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Публикация от 13 (@timatiofficial)

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой, матерью своего младшего ребенка, Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года. Ранее у Тимура был роман с моделью Аленой Шишковой, которая родила ему дочь Алису в марте 2014-го.

Тимати с дочерью Алисой