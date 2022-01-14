Высокие сапоги, создающие эффект модельных ног: как выбрать и с чем сочетать самые трендовые модели 2022 года

В этом сезоне высокие сапоги вновь вернулись на пик популярности. С возвращением в моду мини-юбок и коротких платьев это было неизбежно. И хотя женщины, истосковавшиеся по элегантным образам, охотно приняли идею ношения сапог на высоком каблуке, не уходят из моды удобные сапоги на плоском ходу.

Большую популярность набирают удлиненные казаки, ботфорты и обувь на сплошной платформе. Поговорим о том, как выбрать идеальную модель и с какой одеждой ее сочетать.

Сапоги на грубой подошве

Пожалуй, самой универсальной обувью этого сезона являются сапоги на массивной тракторной подошве. Причем существует бесчисленное количество версий: трубы (с высоким стоячим голенищем), гармошка, жокейские, челси и даже прорезиненные для слякотной погоды.

Особенную любовь заслужили светлые оттенки высоких сапог, ведь в этом сезоне модницы предпочитают носить светлую верхнюю одежду и трикотаж. С обувью, которая выдержана со свитерами и пальто в единой цветовой гамме, можно составлять великолепные монохромные образы.

Сапоги на плоском ходу подойдут всем тем, кто не приемлет обувь на высоком каблуке. Они идеально сочетаются с трикотажными платьями, толстовками на молнии и объемными стегаными куртками. В сочетании с шортами или короткой юбкой сапоги на массивной подошве визуально делают ноги стройнее.

Казаки

Ковбойские сапоги в этом сезоне вернулись в тренды, получив множество вариаций: кожаные, замшевые, из текстурированной кожи, удлиненные, цветные, с отделкой. Стилисты рекомендуют носить казаки с короткими “деревенскими” платьями и объемными джинсовками.

Но, если вы хотите носить такие сапоги уже сейчас, рекомендуем вам надевать с ними широкие брюки, заправляя брючины внутрь. Сверху можно надеть объемный укороченный пуховик. Также казаки могут быть идеальным вариантом для реанимации вышедших из моды джинсов скинни. Просто добавьте к джинсам объемный многослойный верх, и образ будет выглядеть современным.

Сапоги на каблуке

В случае высоких сапог на каблуке мы снова видим большое разнообразие выбора. Это могут быть ботфорты со шпильками, сапоги-слоучи на устойчивом каблуке или модели на платформе в стилистике начала нулевых. Выбирайте ту модель, в которой ваша нога чувствует себя наиболее комфортно.

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Сапоги на высоком каблуке идеально подходят для ношения с короткими юбками, мини-платьем или шортами. Вы можете выбрать цветную модель, создав с помощью нее яркое пятно в нейтральном классическом образе. Также неплохо подбирать сапоги в соответствии с оттенком верхней одежды. Так ваш романтический образ будет казаться более цельным, а ноги – бесконечными.

Сапоги с принтом

Смелые и готовые к экспериментам модницы могут обратить свои взоры на принтованные варианты сапог. В этом сезоне продолжает быть актуальным животный принт: леопард, тигр, зебра, корова, змея. Носить эффектные сапоги с анималистическим принтом лучше всего в сочетании с однотонной одеждой. А вот сумочку или другие аксессуары вы можете подобрать в стилистике сапог.

Ботфорты

Вот уже несколько сезонов кряду ботфорты удерживаются на пике популярности. Но каждый раз в новой вариации. Это весной будут популярны яркие принтованные модели на платформе.

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Также вернутся в моду сапоги-чулки, голенище которых выполнено из плотной стрейчевой ткани. Чтобы соблюсти баланс в образе, носить такие смелые модели лучше всего с классическими укороченными пальто или строгими платьями-жакетами нейтральных оттенков.

Другие тренды

Мы уже выяснили, что белые модели сапог в этом сезоне более предпочтительны. Кроме того, в моде снова замша, отделка под крокодиловую кожу и блестящие сапоги. Нет никаких сомнений в том, что обувь может стать изюминкой вашего образа.