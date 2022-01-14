Живущая в большом особняке Бородина рассказала, сколько тратит на коммунальные услуги

Известная российская ведущая Ксения Бородина рассказала, сколько тратит на оплату коммунальных услуг. Она проживает вместе с детьми в огромном особняке в Подмосковье.

Вчера у Ксении Бородиной было время, чтобы ответить на вопросы подписчиков. Один из пользователей поинтересовался, сколько теледива тратит на коммунальные услуги. Она ответила, что как раз пришел счет на 48 тысяч рублей. В то же время Бородина не понимает, зачем ее подписчикам эта информация.

Бородина несколько лет назад переехала в дом на Новой Риге, площадь которого составляет 216 квадратных метров. За коммунальные услуги ей приходится платить немало, кроме этого, у нее работает обслуживающий персонал, которому нужно выплачивать заработную плату.



Instagram @borodylia

Бородина в ходе ответов на вопросы подписчиков в очередной раз заявила, что не изменяла своему бывшему мужу Курбану Омарову в браке. Она поделилась планами относительно своего дня рождения, который отметит 8 марта. Для нее идеальным вариантом является полет с друзьями в другую страну. Однако знаменитость опасается закрытия границ из-за пандемии, поэтому, скорее всего, проведет этот день в Москве.

Источник: www.instagram.com