Сидел на дереве – Личное мнение

Я всё никак не могу мысленно переварить вчерашнюю историю в Омске. Оставив дома безработного мужа с бутылкой пива с утра, женщина ушла на работу.

Спустя какое-то время, соседи услышали крики, постучались в квартиру — им не открыли. Пришла домой мать: увидела, что её дочь изнасиловали, вызвала полицию.



Фото: Соцсети

При задержании пьяный подозреваемый залез на дерево. Его сняли, задержали. Оказалось, что он был уже 8 раз судим — правда, за кражи.

Сама мать говорит, что неплохой был мужик — когда не пил.

То есть, женщина спокойно впустила в дом неоднократно судимого рецидивиста. Он не работал. С утра — бухал. В этой же квартире вместе с матерью живёт 15-летняя девочка от другого мужчины. Женщина спокойно оставляет её дома с пьяным рецидивистом.

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То, что человек явно не в адеквате — до ли допился до этого, то ли ещё что — видно всякому. Всем видно, скажем прямо, кроме самой женщины, которая спокойно жила с ним несколько лет.

— Что ты делал?

— На дереве сидел.

Вот честно, у меня нет вопросов к самому задержанному. У меня вопрос только к матери: как можно приводить к дочери в дом такого?

Вот этого я никак понять не могу.

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