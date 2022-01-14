Близкая подруга Елизаветы II и прапраправнучка Николая I: первая королева Дании Маргрете II празднует 50 лет на троне

Сегодня исполняется полвека с момента, как на престол Дании взошла королева Маргрете II или Маргрете Александрина Торхильдур Ингрид. Правда, почти все запланированные на январь торжества в честь этого недавно перенесли на конец лета из-за коронавирусной ситуации в стране. Об этом еще 17 декабря сообщили в пресс-службе датского королевского двора.

Но некоторые праздничные моменты все же решили оставить: так, в преддверии юбилея датский монетный двор выпустил специальную памятную монету номиналом в 500 крон. Дизайн портрета на лицевой стороне монеты выполнила скульптор Катрин Мозехольм. А на обратной стороне из четырех элементов орнамента выложена цифра “50”. Купить ее можно с сегодняшнего дня. Также сегодня в Копенгагене пройдет заседание Государственного совета и прием монаршей особы в парламенте. А в соборе в Роскилле, где значится усыпальница датских монархов, возложат венки к могилам короля Фредерика IX и королевы Ингрид – родителей Маргрете II. И в течение недели подданные могут оставить личное поздравление на официальном сайте королевского дома.

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Публикация от Denmark.dk 🇩🇰 (@denmarkdotdk)

В честь праздника в официальном аккаунте датского королевского дома в Instagram были опубликованы несколько фото Ее Величества. Также свое поздравление представила норвежская королевская семья, иллюстрировав их архивными фото, на которых Маргрете катается на лыжах, и портретом, представленным в ее день рождения в апреле. Их сопровождал следующий текст:

Сегодня исполняется 50 лет с тех пор, как королева Маргрете взошла на датский престол.

Королева Маргрете и норвежская королевская чета являются семьей и близкими друзьями. Она регулярно бывает в Норвегии уже несколько десятков лет катается на лыжах в норвежских горах вместе с королевой Соней. Таким образом, королева Маргрете очень хорошо знает Норвегию – возможно, не хуже многих норвежцев.

Датская королева присутствовала на нескольких мероприятиях по зимним видам спорта в Норвегии, например, здесь, во время скачек в Холменколлене в 2005 году.

Напомним, королева Маргрете правит Данией с 1972 года. Она стала первой женщиной, взошедшей на престол, и ради нее даже пришлось переписать закон о престолонаследии, так как у предыдущего короля Фредерика IX были только дочери. Также Маргрете II является прапраправнучкой российского императора Николая I. За пять лет до коронации, 10 июня 1967 года, она вышла замуж за французского дипломата и аристократа, графа Анри Мари Жана Андре де Лаборд де Монпеза, который по случаю женитьбы получил титул “Его Королевское Высочество принц Хенрик Датский”. Венчание состоялось в церкви Хольменс в Копенгагене, а свадебные торжества прошли во дворце Фреденсборг. У них родилось двое сыновей – кронпринц Фредерик, который является наследником престола, и принц Иоахим. В 2018 году принц Хенрик скончался и королева стала вдовой.