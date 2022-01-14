Мадонна, Канье Уэст, Джулия Фокс и другие звезды поужинали вместе в Лос-Анджелесе

Канье Уэст и его новая девушка Джулия Фокс – пока что главные ньюсмейкеры этого год. Ровно неделю назад 44-летний рэпер и 31-летняя актриса подтвердили свой роман. Пару дней назад появилась новость, что рэпер едет в Россию, но его представитель все опроверг. А минувшей ночью стало известно, что Канье грозит до полугода тюрьмы из-за того, что ударил фаната, который без разрешения сфотографировал звезду. Теперь же масла в информационный костер “подлила” Мадонна, пригласив звездную парочку на ужин.

63-летняя певица поделилась серией фото с дружеской вечеринки в фешенебельном кафе Delilah в Лос-Анджелесе. Вместе с Мадонной, Джулией и Йе в этот вечер были музыкант Эван Росс, футболист Антонио Браун и боксер Флойд Мейвезер (тот самый, который вместе с Ким Кардашьян якобы замешен в махинациях с криптовалютой).

Сходили на ужин с Джулией, чтобы обсудить мой фильм… к нам присоединились еще несколько человек, – подписала серию снимков Мадонна.

Иностранные журналисты предположили, что речь идет о автобиографическом фильме, о планах снимать которых Мадонна говорила уже давно. В некоторых СМИ уверены, что Джулия Фокс очень похожа Луизу Чикконе (настоящее имя Мадонны – прим. ред.) в молодые годы.

Мадонна и Джулия Фокс Канье Уэст и Джулия Фокс Джулия Фокс, Канье Уэст, Мадонна, Флойд Мейвезер и Антонио Браун

Впрочем, за прошедшие сутки Джулия заставила говорить о себе не только в контексте общей тусовки с поп-дивой. Актриса снова прокомментировала свой роман с Канье Уэстом. В собственном подкасте актриса заверила публику, что у нее с Канье не пиар-роман, и отметила, что живет сегодняшним днем, не строя планов.

Всегда есть люди, которые думают, что каждый история со знаменитостями – это кампания. Лично я этого не делаю. Сейчас я просто живу моментом и у меня нет никаких ожиданий, нет ярлыков, ничего такого. Мы (с Канье) просто люди, которые заставляют друг друга чувствовать себя лучше, — сказала Джулия Фокс.

Актриса также отметила, что давно знакома с новым избранником Ким Кардашьян комиком Питом Дэвидсоном. Джулия уверена, что Ким всегда будет под прицелом папарацци, в центре внимания публики вне зависимости от ее личного статуса.