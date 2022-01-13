 

В Китае употребление витамина D связали с уменьшением приступов мигрени

13.01.2022, 11:30, Разное
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Мигренью (или гемикранией) называется неврологическое заболевание, которое проявляется сильной односторонней головной болью. Длительность приступа, который может также сопровождаться тошнотой, рвотой и увеличенной чувствительностью к свету и звуку, обычно длиться от 4 до 72 часов.

Мигрень возникает у 1 из 5 женщин и 1 из 15 мужчин. В среднем от болезни страдает 14% европейцев. Заболеваемость в РФ превышает средние мировые цифры — по данным разных исследований она составляет 15,9-20,8%. 

У исследователей есть различные предположения, почему возникает мигрень, но точные причины науке пока неизвестны. Исследователи борются за качество жизни пациентов и постоянно ищут новые способы лечения этого заболевания.  

Так, Чен Ху из Чунцинской больницы традиционной китайской медицины и его коллеги провели систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований, изучающих влияние витамина D на пациентов с мигренью. В этот обзор были включены данные шести рандомизированных контролируемых испытаний с участием 301 пациента.

Исследователи обнаружили, что добавка витамина D может уменьшить количество приступов головной боли в месяц, количество дней с головной болью в месяц и количество баллов по опроснику оценки нарушений жизнедеятельности при мигрени по сравнению с контрольной группой. Но прием витамина D никак не влияет на продолжительность приступа или тяжесть головной боли. 

«Наш анализ основан только на шести рандомизированных контролируемых испытаниях, и все они имеют относительно небольшие выборки пациентов. Нам нужно больше рандомизированных контролируемых испытаний с большими выборками пациентов, чтобы изучить этот вопрос», — уточняют авторы исследования.



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