Фанатка Рафаэля Надаля обвинила Новака Джоковича в заражении ее коронавирусом

Скандал с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем приобретает новый оборот.

Женщина, которая летела вместе с сербом в одном самолете, заявила, что теннисист заразил ее коронавирусом во время полета.

Пассажирка рейса по имени Кэтрин Ворд рассказала, что обнаружила у себя симптомы болезни на следующий день после общения с Новаком Джоковичем. Она считает, что вирусом заразил ее именно сербский теннисист, который сидел рядом с ней.

– Мы летели на соседних креслах и нас разделал лишь узкий проход. Я, конечно же, его сразу узнала и спросила, как он оценивает свои шансы на этом турнире против Рафаэля Надаля, чьей ярой болельщицей я давно являюсь. Новак тут же раздухарился и начал возражать мне с пеной у рта, что он самый великий теннисист планеты. Он размахивал руками и буквально брызгал слюной во все стороны. Я умоляла его перестать и надеть маску, потому что защита очень важна, но он и не думал останавливаться. Последний раз я чувствовала себя подобным образом, когда в колледже мой однокурсник пытался изнасиловать меня. Джокович прочитал получасовую лекцию о том, что я ничего не смыслю в теннисе, а затем посоветовал мне заняться кройкой и шитьем. Это было ужасно, — заявила женщина.

По словам Ворд, она планирует подать в суд на теннисиста за умышленное заражение коронавирусом. Женщина также недавно обнаружила, что находится на первом месяце беременности и не исключает вины серба и в этом случае.

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