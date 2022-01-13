Марина Хлебникова дала первое после пожара интервью из больницы: “С лицом у меня все в порядке”

Тяжело пострадавшая при пожаре в собственной квартире певица Марина Хлебникова дала первое интервью на телевидении. Артистка ответила на вопросы в эфире программы Андрея Малахова “Прямой эфир” на канале “Россия 1” из больничной палаты. Правда, вышла на связь она по телефону, без видео. Она развеяла домыслы о том, что ее лицо сильно пострадало, а также выразила надежду отметить годовщину свадьбы своих родителей, то есть выписаться из больницы до 23 февраля.

Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке, с квартирой все решим, друзья у меня потрясающие, родители живые, и у меня такая потрясающая дочка. Это самое главное. Я и врачи сделаем все возможное, чтобы поскорее выписать меня из больницы и отметить день свадьбы родителей – 23 февраля, – сказала Марина Хлебникова.

56-летняя певица также рассказала своем состоянии на сегодняшний день. Марина призналась, что восстановление идет тяжело и она испытывает сильные боли.

Я нахожусь еще полностью на постельном режиме, мне нелегко, и боли есть. Врачи, конечно, трудятся и продолжают трудиться, потому что ожоговая болезнь – это отдельная история. Когда я оказалась в больнице, то попала в реанимацию, где пробыла больше двух недель. И только с 5 декабря я в отделении. Высокая температура, кашель, постоянные боли, невозможность дышать, кислород, лекарства, капельницы, круглосуточно – то ли спишь, то ли не спишь. Это, ребят, очень тяжело, я в бинтах, а бинты в йоде. Они же йодом лечат ожоги. У меня бинты желтого цвета, – рассказала Хлебникова.

Марина Хлебникова

Собравшиеся в студии программы эксперты, друзья и коллеги Марины пытались ответить и на вопрос о причине пожара в квартире Хлебниковой. Дочь певицы заверила публику, что ее мама не курила в квартире, поэтому “неосторожное обращение с огнем” как причину возгорания отрицает. Сама артистка предположила, что пожар начался из-за короткого замыкания.

Дочь Ника рассказала, что на моем этаже это все было. Я допускаю, как это было: я засыпаю под компьютер. Скорее всего, я поставила один зарядник – телефон, потому что все высадила после поездки, второй… То есть там еще была нагрузка достаточно сильная. Если я уснула, то вполне могло быть короткое замыкание, — поделилась певица.

Хлебникова также добавила, что в тот день сильно устала. Вернувшись с гастролей, она еще сделала несколько дел, прежде чем подняться на второй этаж и раньше лечь спать. Как начался пожар, Хлебникова не помнит.

Я была очень такая уставшая в тот день. Мы же приехали с Димой Чижовым с гастролей тяжелых. Я приехала домой, поделала кое-какие домашние дела. В аптеку и магазин сходила. В МФЦ не успела. Приехала домой в семь вечера. Сказала, что сильно хочу спать, а потом просто потеряла сознание. А врач мне сказал, что меня выдернули с того света.

В конце программы Андрей Малахов объявил сбор средств для ремонта в квартире певицы.

Марина Хлебникова

Напомним, что 18 ноября 2021 года в доме №14 по Ратной улице произошел пожар. Согласно отчетам службы МЧС, “площадь возгорания составила 10 квадратных метров, и в 22:51 огонь был потушен. Серьезно пострадал один человек, он спасен и передан медикам”. Как позже выяснилось, пожар произошел в квартире певицы Марины Хлебниковой, где она живет с родителями и дочерью. Возгорание произошло в спальне артистки, а спасатели обнаружили Марину без сознания, вытащили из квартиры и передали медикам.