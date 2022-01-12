 

Кристина Орбакайте поделилась секретами красоты и представила свой парфюм в Санкт-Петербурге

12.01.2022, 22:44, Разное
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Парфюм Kristina, над которым совместно работали Кристина Орбакайте, Паоло и Тициана Теренци, эксклюзивно представлен в избранных магазинах “Рив Гош”. Эта лидирующая на российском рынке парфюмерно-косметическая сеть “родом” из Санкт-Петербурга, поэтому паблик-ток с Кристиной Орбакайте отнюдь не случайно состоялся в городе на Неве.

Певица поделилась своими секретами красоты и вдохновения, сфотографировалась с президентом “Рив Гош” Эдгаром Шабановым и, конечно же, не забыла про поклонников!

Кристина ОрбакайтеЭдгар ШабановЭдгар Шабанов и Кристина ОрбакайтеВладимир Помукчинский



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