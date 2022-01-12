Кристина Орбакайте поделилась секретами красоты и представила свой парфюм в Санкт-Петербурге

Парфюм Kristina, над которым совместно работали Кристина Орбакайте, Паоло и Тициана Теренци, эксклюзивно представлен в избранных магазинах “Рив Гош”. Эта лидирующая на российском рынке парфюмерно-косметическая сеть “родом” из Санкт-Петербурга, поэтому паблик-ток с Кристиной Орбакайте отнюдь не случайно состоялся в городе на Неве.

Певица поделилась своими секретами красоты и вдохновения, сфотографировалась с президентом “Рив Гош” Эдгаром Шабановым и, конечно же, не забыла про поклонников!

Кристина Орбакайте Эдгар Шабанов Эдгар Шабанов и Кристина Орбакайте Владимир Помукчинский