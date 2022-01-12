Певица Анна Asti поделилась планами на перспективу: “Наконец могу рассказать!”

Популярная певица Анна Дзюба, выступавшая под сценическим псевдонимом Asti, разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками планами, связанными с её новой, теперь уже сольной карьерой. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от фолловеров.

Как пояснила Анна Дзюба, она наконец подписала контракт с музыкальной организацией Universal Music Group, которая теперь станет организатором её творческой деятельности, и по этому поводу дала пресс-конференцию, презентация которой и стала визуальным материалом поста. Певица заявила, что смотрит в будущее с оптимизмом и, переполняемая возвышенными эмоциями, от души поблагодарила своих верных поклонников, поддержавших её после распада дуэта Artik& Asti. “Наконец я могу вам рассказать! Я счастлива, что вокруг меня сейчас находятся люди, которые бесконечно верят в меня, вкладывают душу и максимум своих сил в мое творчество! Я так рада, что переживания позади и они были не зря!” – отметила хозяйка аккаунта. Также звезда пояснила о выходе своей новой музыкальной работе, имеющей название “Феникс”, и о стремлении достичь успеха сольно уже в ближайшее время.

К слову, исполнительница довольно спокойно отреагировала на информацию, недавно обнародованную её бывшим партнером по творчеству, певцом Artik (Артемом Умрихиным): после выхода из состава группы Анна Дзюба лишилась прав на исполнение любых хитов из репертуара дуэта, в том числе – мегапопулярной композиции “Грустный дэнс”. “Это было не мое решение. Я не расстроена, может быть, только немного. Не хочу, чтобы меня ассоциировали с группой, хочу быть самостоятельной артисткой”, – призналась красавица. Она напророчила себе еще полвека жизни и пообещала многое сделать в предстоящей карьере.



Изображение взято с: [email protected]

Многочисленные подписчики исполнительницы с воодушевлением восприняли информацию, представленную певицей, и от души пожелали ей успехов в начинаниях. Также поклонники не преминули возможностью похвалить эффектную внешность любимицы и её оптимистичный настрой. Примечательно, что уже в течение первого часа после опубликования презентационный ролик пресс-конференции Дзюбы набрал более 130 тысяч просмотров.