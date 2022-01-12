Голикова сообщила о 698 случаях заражения «омикроном» в России

За сутки количество пациентов с новым штаммом возросло в два раза.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства сообщила, что число инфицированных штаммом коронавируса «омикрон» россиян увеличилось до 698. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть пара недель, чтобы подготовиться.

Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь — общение людей, поездки людей за границу. Поэтому нужно быть к этому готовыми», — пояснил президент РФ Владимир Путин.

По словам Голиковой, РФ не избежать нового роста заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», и правительство к концу недели подготовит новые меры по борьбе с болезнью, которые потребуются в случае «неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации».

«Анализ ситуации с распространением штамма «омикрон» за рубежом, а также проявляющаяся тенденция его выявления в столичном регионе и в ряде других регионов страны,

свидетельствуют о достаточно высокой — по различным оценкам, от трех до семи раз — контагиозности этого нового штамма»,

— сказала Голикова. Вице-премьер считает, что новая волна заболеваемости коронавирусом начнется с Москвы.

Днем ранее число заболевших «омикроном» составляло 305, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Таким образом, за сутки количество пациентов с новым штаммом COVID-19 увеличилось более чем в два раза.

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Накануне заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 66% за сутки. Мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице уже «значительное количество» заболевших «омикроном», и в течение 7-10 дней ожидается рост числа инфицированных.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что в ближайшие 6-8 недель более 50% населения Европы могут заразиться «омикроном». Ранее он допустил, что после «омикрона» будут появляться и новые штаммы коронавируса. Он назвал несправедливое распределение вакцин причиной быстрого распространения инфекции.

Госдума может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте до 1 февраля, сказал зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

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