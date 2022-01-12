 

Голикова сообщила о 698 случаях заражения «омикроном» в России

12.01.2022, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За сутки количество пациентов с новым штаммом возросло в два раза.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства сообщила, что число инфицированных штаммом коронавируса «омикрон» россиян увеличилось до 698. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть пара недель, чтобы подготовиться.

Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь — общение людей, поездки людей за границу. Поэтому нужно быть к этому готовыми», — пояснил президент РФ Владимир Путин.

По словам Голиковой, РФ не избежать нового роста заболеваемости коронавирусом из-за «омикрона», и правительство к концу недели подготовит новые меры по борьбе с болезнью, которые потребуются в случае «неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации».

«Анализ ситуации с распространением штамма «омикрон» за рубежом, а также проявляющаяся тенденция его выявления в столичном регионе и в ряде других регионов страны,

свидетельствуют о достаточно высокой — по различным оценкам, от трех до семи раз — контагиозности этого нового штамма»,

— сказала Голикова. Вице-премьер считает, что новая волна заболеваемости коронавирусом начнется с Москвы.

Днем ранее число заболевших «омикроном» составляло 305, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Таким образом, за сутки количество пациентов с новым штаммом COVID-19 увеличилось более чем в два раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Омикрон» в гриппе и вокруг него

Аномальной вспышке ОРВИ в РФ есть простое объяснение

Накануне заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 66% за сутки. Мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице уже «значительное количество» заболевших «омикроном», и в течение 7-10 дней ожидается рост числа инфицированных.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что в ближайшие 6-8 недель более 50% населения Европы могут заразиться «омикроном». Ранее он допустил, что после «омикрона» будут появляться и новые штаммы коронавируса. Он назвал несправедливое распределение вакцин причиной быстрого распространения инфекции.

Госдума может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте до 1 февраля, сказал зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / В элитной гимназии в Уфе учительница ударила ребенка головой о парту

15.10 / Макарошки подвели

23.09 / Мнение: О том, как УГ им. А.А.Навального сыграло на руку Путину

20.09 / Модная стрижка станет ещё лучше – надо просто добавить многослойности

26.04 / Хлорированная вода в бассейне может полностью нейтрализовать SARS-Cov-2

28.12 / Харьковские рэкетиры обложили данью российских военных, дислоцированных у украинской границы

16.03 / Эксперты объяснили, почему элитные высотки могут обслуживаться хуже «хрущевок»

02.06 / Гуманоид или больной человек? На дороге в Индии засняли «живой скелет»

30.06 / Как сейчас выглядят и чем занимаются звезды сериала “Секс в большом городе”

05.03 / Избавиться от Штирлица: Тихонов вмиг согласился сняться в фильме “Белый Бим Черное ухо”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика