Что дарить на Новый год: советуют Влад Лисовец, Марианна Елисеева, Гоша Карцев и другие инфлюенсеры

Влад Лисовец, Полина Подплетенная, Марианна Елисеева, Гоша Карцев, Алексей Сухарев и Александра Жаркова приняли участие в проекте Lamoda – онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и стилем жизни. Каждый из героев рассказал о том, в чем будет встречать Новый год и, конечно же, о своих желаниях. Например, Гоша Карцев обожает селективные ароматы и выбрал бы в качестве подарка парфюм Memo Winter Palace EDP, а Марианна Елисеева отметила, что любит дарить подарки по сезону – модную этой зимой балаклаву Marni.

Посмотреть видео с героями и узнать больше о том, какие образы они выбрали для главной ночи уходящего года и что хотели бы получить в качестве подарка, можно на специальном лендинге платформы.

Влад Лисовец Марианна Елисеева Гоша Карцев Алексей Сухарев Полина Подплетенная Александра Жаркова