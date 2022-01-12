 

Что дарить на Новый год: советуют Влад Лисовец, Марианна Елисеева, Гоша Карцев и другие инфлюенсеры

12.01.2022, 20:30, Разное
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Влад Лисовец, Полина Подплетенная, Марианна Елисеева, Гоша Карцев, Алексей Сухарев и Александра Жаркова  приняли участие в проекте Lamoda – онлайн-платформы для продажи товаров, связанных с модой и стилем  жизни. Каждый из героев рассказал о том, в чем будет встречать Новый год и, конечно же, о своих желаниях. Например, Гоша Карцев обожает селективные ароматы и выбрал бы в качестве подарка парфюм Memo Winter Palace EDP, а Марианна Елисеева отметила, что любит дарить подарки по сезону – модную этой зимой балаклаву Marni.

Посмотреть видео с героями и узнать больше о том, какие образы они выбрали для главной ночи уходящего года и что хотели бы получить в качестве подарка, можно на специальном лендинге платформы. 

Влад ЛисовецМарианна ЕлисееваГоша КарцевАлексей СухаревПолина ПодплетеннаяАлександра Жаркова



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