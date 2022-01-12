Скандалы: Клан Елбасы

Как семья Назарбаевых поделила власть в Казахстане

Создатель независимого государства Казахстан, который начал управлять регионом ещё при СССР. 29 лет находился в должности президента Республики, обладая всей полнотой власти. В 2019 году неожиданно ушел в отставку и занял пост главы Совета Безопасности. Имя Назарбаева носит столица Казахстана, аэропорт и огромное количество улиц. Первому президенту при жизни установлены памятники.

Правда, один из них уже снесли (в Талдыкоргане) и не спешат восстанавливать.

Нурсултан Назарбаев познакомился с женой во время совместной работы в доменном цеху Карагандинского металлургического завода. В 1962 году пара сыграла свадьбу. С 1992 года Сара Назарбаева занимается традиционной деятельностью для первой леди — возглавляет благотворительные фонды. В начале 90-х она основала фонды «Бобек» («Малыш») и «SOS — детские деревни Казахстана» в которых президентствует до сих пор. Также является автором образовательного проекта по возрождению нравственно-духовных ценностей «Самопознание». С 2010-го года «Самопознание» начали изучать в школах как обязательный предмет.

Болат НАЗАРБАЕВ (1953)

Младший брат первого Президента

Его называют одним из самых влиятельных и богатых людей в стране, но источник богатства неизвестен. «Достаточно фамилии», — признался как-то журналистам Болат Назарбаев. СМИ приписывают ему контроль за алматинскими, продовольственными, вещевыми и автомобильными рынками. В конце 2020 года официальный портал “Информбюро” представил Болата Назарбаева как мецената, основателя фонда «Салиқалы ұрпақ», главной целью которого является «поддержка социально уязвимых слоев населения». Его задачей считается строительство домов для нуждающихся и мечетей, а также помощь стране в борьбе с COVID-19. У первого президента Казахстана был еще один брат — Сатыбалды Назарбаев, который умер в 1981 году.

Дети

Дарига НАЗАРБАЕВА (1963)

Старшая дочь

Депутат мажилиса парламента Казахстана. С 2019 года (назначена президентом Назарбаевым) до 2020 года (снята президентом Токаевым) являлась председателем Сената парламента. То есть, по конституции Казахстана, занимала второй по значимости пост в стране после президента. Основной вотчиной Дариги Назарбаевой всегда считался медиа-бизнес. В 1995 на базе информационной службы Казахского ТВ ею был создан телеканал «Хабар». После этого, структуры, связанные с дочерью президента, приобрели местную радиостанцию «Европа Плюс», телекомпании КТК, НТК, популярные газеты «Караван» и т.д из которых был собран новый медиахолдинг.

Динара КУЛИБАЕВА (1967)

Средняя дочь

Официально — самая богатая женщина Казахстана. В 2017 году журнал Forbes оценивал состояние Динары в 3,1 миллиарда долларов. Средняя дочь Назарбаева — крупный акционер «Народного банка Казахстана», который является системообразующим банком страны. Ее муж — Тимур Кулибаев курирует нефтяную промышленность.

Алия НАЗАРБАЕВА (1980)

Младшая дочь

Алия Назарбаева — общественный деятель и кинопродюсер. Младшая дочь больше других интегрирована в западный мир. В ее биографии — обучение в Ричмондском университете Лондона и Университете Джорджа Вашингтона в США. После начала беспорядков в Казахстане, британское издание The Sunday Telegraph обнаружило у Алии лондонский особняк ценой в 897 миллионов рублей. Карьеру младшая дочь Назарбаева построила в сфере экологии. Этот предмет школьники Казахстана сегодня изучают по ее учебникам. Алия три раза была замужем. Все мужчины были влиятельными бизнесменами и политиками. Первым супругом стал старший сын президента Киргизии Айдар Акаев.

Зятья

Тимур КУЛИБАЕВ (1966)

Муж Динары Назарбаевой

Один из крупнейших бизнесменов страны. Начинал в банковской сфере, но в 1997 году занялся нефтегазовой промышленностью. Сегодня — председатель Казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy» и член совета директоров «Газпрома». А также, президент Олимпийского комитета Казахстана.

Димаш ДОСАНОВ (1981)

Муж Алии Назарбаевой

Генеральный директор акционерного общества «КазТрансОйл» — национального оператора Казахстан по магистральному нефтепроводу.

Племянники

Нурбол НАЗАРБАЕВ (1983)

Сын Болата Назарбаева

38-летний Нурбол Назарбаев занимал руководящие должности в прокуратуре и УВД Алматинской области. По сведениям из открытых источников, в 2017 году он перешел в бизнес и стал председателем Prime Capital Holding (ведущая инвестиционная компания Казахстана).

Гульмира АБИШЕВА (1975)

Старшая дочь Болата Назарбаева

Была заместителем начальника департамента юстиции Алматы, работала судьей в Алматинском городском и областном судах. Согласно открытым источникам, она сейчас занимает кресло председателя межрайонного административного суда Карасайского района Алматинской области.

Кундуз НАЗАРБАЕВА (1976)

Младшая дочь Болата Назарбаева

О ней практически ничего не известно. Возможно, владеет салоном красоты. На ее имя зарегистрирована коммерческая фирма и ИП с видом деятельности «Парикмахерские услуги».

Кайрат САТЫБАЛДЫ (1970)

Старший сын Сатыбалды Назарбаева

Сыновья умершего брата Нурсултана Назарбаева построили карьеру в силовой структуре — Комитете национальной безопасности (аналог российских ФСБ и СВР одновременно). Кроме этого, Кайрат Сатыбалды успел отметиться и в бизнесе, и в руководстве провластной политической партии Казахстана «Нур Отан». У Кайрата имидж правоверного мусульманина, который даже на должности начальника кадровой службы КНБ неукоснительно совершал пятикратный намаз. Он известен как неформальный лидер религиозных радикалов юга Казахстана.

Самат АБИШ (1978)

Младший сын Сатыбалды Назарбаева

С 2015 года Самат Абиш — первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности. По информации специалиста по азиатским республикам Аркадия Дубнова, Абиш, как и его старший брат, были задержаны после начала погромов в Казахстане. Их могут подозревать в организации заговора.

Внуки

Нурали АЛИЕВ (1985)

Старший сын Дариги Назарбаевой

Успешный бизнесмен и инвестор в сфере телекоммуникаций. С 2014 по 2016 год работал в политике, являясь заместителем акима (мэра) Астаны. В прошлом году фирма Unit Telecom, совладельцем которой является Нурали Алиев, приобрела 75% пакета акций компании «Транстелеком». Это второй по величине сотовый оператор Казахстана.

Отец, Нурали Рахат Алиев был крупным дипломатом и бизнесменом в Казахстане, однако потом попал в опалу и бежал из страны. В 2014 года он был арестован на территории Австрии, а через несколько месяцев его обнаружили повешенным в камере.

Айсултан НАЗАРБАЕВ (1990-2020)

Младший сын Дариги Назарбаевой

Учился в Австрии и проходил службу в разведке, но стал известен, прежде всего, своей футбольной карьерой. Внук Назарбаева пытался пробиться в лондонский “Челси” Романа Абрамовича и поиграл за «Портсмут». В 2017 году в фейсбуке признался, что употреблял наркотики. По его словам, к веществам он пристрастился после самоубийства отца. Как заявлял Айсултан, с зависимостью ему помогли справиться его «дед и Всевышний». Перед смертью оставил в соцсетях несколько странных записей, предсказывающих переворот в Казахстане.

Венера АЛИЕВА (2000)

Дочь Дариги Назарбаевой

Уже успела сняться в эпизодической роли в фильме «Байконур» и перепела Бритни Спирс на ретро-фестивале «Алма-Ата – моя первая любовь». Регулярно принимает участие в благотворительных акциях, которые проводит ее мать.

Алтай КУЛИБАЕВ (1990)

Сын Динары Назарбаевой

С отличием закончил Cass Business School Лондона. Чем сейчас занимается — неизвестно.

Дениза КУЛИБАЕВА (2004)

Старшая дочь Динары Назарбаевой

Алишия КУЛИБАЕВА (2010)

Младшая дочь Динары Назарбаевой

Тиара (2007)

Старшая дочь Алии Назарбаевой

Алсара (2011)

Средняя дочь Алии Назарбаевой

Алдияр (2016)

Сын Алии Назарбаевой

Айлана (2018)

Младшая дочь Алии Назарбаевой

О малолетних внуках Елбасы почти ничего неизвестно.

Дмитрий Соколов