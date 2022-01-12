Чуги-стиль: какие вышедшие из моды тренды вернутся к нам в 2022 году

В 2022 году некоторые тренды, которые вышли из моды, снова вернутся к нам. Это одежда и обувь, которые пользовались огромной популярностью в прошлом десятилетии. Однако все эти тренды настолько приелись, что пришлось о них так надолго забыть. И сейчас они снова становятся актуальными. Вот несколько таких тенденций.

Сапоги для верховой езды на плоской подошве (главное фото)

В 2022 году большой популярностью будут пользоваться сапоги на плоском ходу. Они также известны как обувь для верховой езды и отличаются тем, что имеют прямое и узкое голенище. Такая обувь просто отлично смотрится с достаточно широкими брюками. Это помогает придать образу более привлекательный и стильный вид. Высокие сапоги идеально подойдут невысоким девушкам, так как помогут визуально добавить рост и удлинить ноги.

Клоги

Весной и осенью огромной популярностью будут пользоваться клоги.

Они хорошо смотрятся с совершенно любым стилем и нарядом – от повседневного до более элегантного. Можно носить клоги вместе с джинсами и свитером или же с платьем или юбкой.

Костюмный жилет

Мы, наверное, видели уже совершенно все типы жилетов, которые только существуют. Однако в 2022 году популярностью будет пользоваться костюмный жилет, который может быть как мужским, так и женским.

Это отличный наряд, который поможет придать образу интересный винтажный вид. Жилет можно носить как на голое тело, так и в сочетании с другими вещами.

Шорты-бойфренды

Среди популярных трендов на летний период 2022 года стоит отметить шорты, однако не любые. Актуальным будет стиль бойфренд. Такая одежда отлично подойдет девушкам с широкими бедрами или высоким ростом.

Хорошо будут смотреться шорты вместе с кроссовками или туфлями на каблуках и рубашкой. Также для создания эффектного образа стоит добавить к бойфрендам белую блузку, простые сандалии с ожерельем из бисера.

Угги

Это удобные и теплые ботинки, которые отлично будут смотреться на каждой девушке. Это была модная тенденция несколько лет назад, она и сейчас актуальна.

В этом году их модно носить в мини-версии и в качестве домашней обуви. Можно надевать такую обувь вместе со спортивными нарядами или же повседневными вещами.

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Штаны с низкой посадкой

Несмотря на то что многим этот тренд не нравится, однако он все же вернулся в моду.

Брюки с низкой посадкой отлично смотрятся вместе с укороченными топами, именно поэтому они станут особо актуальными в 2022 году.

Брюки-карго

Это своего рода вариация мешковатых штанов, которые носили несколько лет назад.

В 2022 году популярностью будут пользоваться брюки-карго, выполненные в стиле оверсайз со множеством карманов. Хорошо смотрятся такие штаны вместе с твидовым жакетом и модной мини-сумкой.

Балаклава и махровая ткань

Это две новейшие тенденции в 2022 году. Современные и стильные балаклавы представляют собой своего рода вязаный капюшон.

Эту тенденцию уже переняли многие знаменитости. Еще одним модным трендом является махровая ткань, из которой шьют не только пляжные платья и босоножки.

Дизайнерские микросумки

Это модный и популярный тренд, который будет особо актуальным в 2022 году. Красиво смотрятся стеганые сумки с логотипом компании, которая их выпускает.

Бархатный спортивный костюм

Это была модная и популярная тенденция в 2000 году. Сейчас этот тренд снова возвращается в моду, и в последнее время мы видим все больше и больше цветных спортивных комплектов. С помощью таких нарядов можно создать красивый ретрообраз.