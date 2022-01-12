Ида Галич: “Иногда хочется себя пожалеть, но на это нет времени”

Имя Иды Галич часто можно увидеть в списках самых-самых блогеров России, однако ее медийное влияние давно вышло за пределы соцсетей. Ида ведет шоу на федеральных каналах, выпускает клипы как певица, в минувшем году открыла собственное производство и доставку суши в Москве и к тому же управляет целой компанией по производству контента. Все это — в кризисное время, когда индустрия переживает не лучшие времена.

Ида, вся Москва пестрит афишами нового шоу на СТС — «Русский ниндзя», где ты одна из ведущих. Параллельно стартовал проект «Звезда в ответе» на МУЗ-ТВ. Расскажи о них.

«Звезда в ответе» — это интервью с самыми яркими представителями шоу-бизнеса с уклоном в их собственные воспоминания, такое доброе и ностальгическое. Самое приятное в нем — что каждый из гостей уходит счастливым. О «Русском ниндзя» такого сказать не могу. (Смеется.) Во-первых, проект снимался не в таких тепличных условиях: восемь ночей подряд на улице, при низкой температуре, хотя, казалось бы, в солнечном городе Сочи. А во-вторых, далеко не все участники уходили с полосы препятствий счастливыми. Были и слезы, и истерики, и разочарования. Причем слезы были и у меня. Это очень эмоциональный проект. Ты сопереживаешь каждому, кто отважился покорить гору Мидорияма. И сопереживаешь так, что в буквальном смысле срываешь голос. Это реальная история — на съемочную площадку ко мне специально из Москвы приезжал врач-фониатор, чтобы хоть как-то восстановить мои надорванные голосовые связки.

Параллельно со съемками на ТВ у тебя несколько успешных проектов в YouTube. Какую общую цель ты ставишь при их создании?

Каждым своим проектом я хочу доказать, что добрый интернет существует, и попасть в тренды YouTube можно с позитивным контентом. Я люблю их все: «Звездные флюиды», «Есть вопросики», 1–11. «Незвездные флюиды» обладают особым настроением, душой. Этот проект был создан для того, чтобы рассказать зрителям, какие потрясающие герои есть среди обычных людей. Он образовывает. Так недавно в Петербурге мы снимали программу о хосписах. Многие, включая меня, так мало знают об этой теме, боятся открывать ее для себя, потому что там — смерть, боль, отчаяние. Оказалось, нет. Хоспис — это про жизнь. Мы рассказываем о людях, не опускающих руки в сложных ситуациях. И знаете, не всегда для съемки хорошей программы нужен огромный бюджет. Порой делаешь что-то буквально на коленке, но с душой, и это «выстреливает». Так было с программой о Владикавказе, городе, который я с детства люблю.

Юбка и свитер, L’Autre Chose (Lamoda); сабо, Patrizia Pepe (Lamoda); клипсы, Krasivo (Lamoda).

Мир блогеров стремительно меняется. Еще вчера все самое интересное происходило в Instagram, потом стремительно завоевал популярность TikTok, бешеными темпами развивается YouTube. В чем ты видишь потребность завтрашнего дня? Люди устанут от потока информации и отпишутся от всех соцсетей? Или, наоборот, появится что-то еще более динамичное?

Мы живем в такое интересное время, когда ты в миг можешь стать звездой — без продюсера и вообще чьей-то помощи. Но вместе с тем из-за такой стремительности за день можно стать и никому не нужным, просто потому что появился кто-то более интересный, чем ты. Сложно судить, что будет завтра, но невозможно игнорировать тот факт, что все ускоряется. Мне одинаково нравится и TikTok, и YouTube, и Instagram. Все это прекрасные инструменты для развития личного бренда.

Какие цели ты ставишь перед собой сегодня?

Я считаю, что мы с моей командой очень круто растем. Органично вливаемся в новые этапы, в телевидение, запускаются бизнесы, надеюсь скоро выйти на новый уровень. Планирую увеличить число проектов, рекламных контрактов. Идут переговоры о ведении различных мероприятий, что тоже указывает на мой рост в этом году. В 2022-м должен выйти сериал, автором идеи которого я являюсь. В общем, все работает, искрится, летает.

Несколько месяцев назад случилось еще одно важное для тебя событие — ты переехала в новый дом. Почему дом? При твоем графике было бы удобнее жить в городе. Это какая-то детская мечта?

Дом — это огромная площадь, 300 квадратов. Ребенок всегда под присмотром и в безопасности: он или на придомовой территории, или гуляет неподалеку. У каждого члена семьи есть свой угол. Мне жить в доме очень нравится, хотя я сейчас задумалась о покупке недвижимости в центре, чтобы у меня было место, куда я могла бы заехать после работы и переночевать при необходимости, но жизнь за городом — мало с чем сравнимое удовольствие. Пробки меня не пугают — раньше я жила на Ленинском и ехала до центра по времени порой не меньше. Разница минут 20, зато в доме у меня — семейные завтраки в большой столовой, летом — обеды на террасе, вино на крыше дома с подружками. Ты в собственном мире, который сам создал, под свои нужды. После всей рабочей суеты это идеальный способ расслабиться. Шикарные закаты и рассветы, тишина, пение птиц по утрам…

Плащ, Emporio Armani; (Lamoda) брюки, L’Autre Chose (Lamoda); босоножки, Loriblu (Lamoda); серьги, Swarovski. (Lamoda)

А еще в твоем доме огромная гардеробная.

Она большая, да. (Смеется.) На самом деле я терпеть не могу шопинг, ненавижу ходить по магазинам. Покупаю часто без примерки, хватаю не глядя. Я могу позволить себе почти все, но не отношусь к покупкам фанатично… Если я хочу себя побаловать, приобрету украшения Van Cleef, Cartier.

А в одежде какие дизайнеры нравятся?

Очень классные UShatáva, Walk Of Shame, Monochrome, нравится то, что делает Рогов, Арутюнов, Терехов. Мне идет Ruban. За последнее время у меня поменялось несколько стилистов. Я в поиске человека, который поможет мне выстроить собственный модный ДНК. Я полюбила себя, делаю первые шаги на пути к переменам в лучшую сторону.

Пиджак, Marni (Lamoda); юбка, Pinko (Lamoda); брюки, Beatrice.b (Lamoda); туфли, Pierre Hardy (Lamoda). Серьги, собственность стилиста.

Вместе с тобой живут родители. Почему для тебя это важно?

Мне комфортно с ними. Мы почти всю жизнь живем вместе, я жила отдельно небольшой промежуток времени, пару лет до замужества и когда была замужем. Мы обычные люди и, конечно, иногда ссоримся, выясняем что-то. Но зато я знаю, что мой ребенок не только с няней, он с бабушкой и дедушкой, они его обожают, меня обожают. Я наполовину осетинка — у нас очень сильные семейные кланы, для нас важно быть вместе, поддерживать друг друга. Мы знаем, что все вопросы проще решить сообща, так можно разрулить любую ситуацию. Без семьи, по моему мнению, ты более уязвим, чем вместе с ней.

Кто в вашей семье главный?

Мама. Ну мы, конечно, делаем вид, что батя. (Смеется.) На самом деле, без шуток, конечно, мама и папа во главе семьи. У нас происходят народные собрания — семейное вече. (Смеется.) Когда на первом этаже мы собираемся и вместе принимаем какие-то важные решения. Но практика показывает: как говорит мама, в итоге и оказывается правильно. Я давно перестала топать ногами и настаивать на своем, потому что поняла, что маме с папой хватает опыта принимать самые взвешенные решения. Дом держится на отце — стройка, ремонт, какие-то бытовые моменты. За финансами — оплаты, налоги, зарплаты — следит мама. Они управляющие нашего поместья.

Советуешься ли ты с ними по поводу рабочих моментов?

По поводу работы я советуюсь только с командой, с родителями обсуждаю только отпуска.

Тебя воспитывали в строгости?

Я росла в семье военного и медсестры. В меня старались заложить обычные ценности: жить по совести, заботиться о других. У меня строгая мама, она кнут, а папа пряник. Папа — это карусели, мороженое, развлечения. Конечно, порой случались недопонимания. Например, мама запрещала мне с кем-то общаться, я не понимала, почему. И я злилась, плакала, но по факту сейчас понимаю: слава богу, что было так, ведь в тот момент это мне могло навредить. Я благодарна за все. Да, порой казалось, что мне несправедливо дали ремня, накричали — стандартные истории, которые происходят в любой семье. Но я, поверьте, жила в любви, а теперь пытаюсь — и мне кажется, что у меня получается — окружить такой же любовью Леончика.

Платье, Patrizia Pepe (Lamoda); колготки, Calzedonia; серьги, Exclaim (Lamoda).

Как вы делите между собой его воспитание с твоим бывшим мужем?

Нам удается сделать так, чтобы ребенок чувствовал: у него есть и папа, и мама. Алан может забрать его в любой момент, малыш очень привязан к папе.

Ты дружишь с родителями, они проводят время с тобой и твоими друзьями. Так было всегда или пришло с возрастом?

Сколько я себя помню, так было всегда: мама сажала нас с детства за взрослый стол, чтобы мы познавали культуру поведения за столом, ко мне всегда могли прийти в гости друзья, мама проводила с нами время. У нас так принято.

Тебе 31, а ты уже достигла финансового благополучия, у тебя большой дом и счастливая семья, любимая карьера. Чего тебе сейчас не хватает?

Наверное, осталось посадить дерево. (Смеется.) А вообще мне всего хватает. Иногда хочется себя немножко пожалеть и пожелать себе свободного времени, но, признаюсь, мне импонирует моя востребованность и занятость. Нравится жить в этом бешеном ритме, и он, как это ни странно, придает мне сил, правда, после того как все их отнимет. (Смеется.) Главное — быть здоровой. Этого желаю и себе, и всем, а остальное достижимо.

Платье, Helmut Lang (Lamoda); пояс, Silver Fish (Lamoda); сапоги, Twinset Milano (Lamoda); серьги, Swarovski (Lamoda). Кожаное колье, собственность стилиста Платье, Helmut Lang (Lamoda); пояс, Silver Fish (Lamoda); сапоги, Twinset Milano (Lamoda); серьги, Swarovski (Lamoda). Кожаное колье, собственность стилиста

Стиль: Ксения Васильева-Вольгелерентер

Прическа и визаж: Анна Захожая

Сет-дизайн: Маргарита Костенко/Kitavin Studio

Продюсирование: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Иван Готовец

Ассистент стилиста: Елизавета Злотолинская

Ассистенты продюсера: София Расторгуева, Елизавета Кондакова