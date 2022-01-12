 

Элитный особняк Градского не достанется его близким

12.01.2022, 17:22, Разное
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Александр Градский оставил после себя солидное наследство. Кроме материальных благ, большую ценность представляет наследие творческое — архив плюс авторские права.
Разговоры про наследство артиста не утихают. Дом в Наро-Фоминском районе по документам оформлен на четвертую супругу артиста — актрису Марину Коташенко.

Вдова и старшие дети артиста смогут вступить в права за наследство по истечении шести месяцев после смерти Градского. Несколько московских квартир певца, 14 участков в районах Подмосковья, архив артиста с личными переписками, записками, статьями и фотографиями будут поделены родственниками между собой.

Источник: riafan.ru



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