Элитный особняк Градского не достанется его близким

Александр Градский оставил после себя солидное наследство. Кроме материальных благ, большую ценность представляет наследие творческое — архив плюс авторские права.

Разговоры про наследство артиста не утихают. Дом в Наро-Фоминском районе по документам оформлен на четвертую супругу артиста — актрису Марину Коташенко.

Вдова и старшие дети артиста смогут вступить в права за наследство по истечении шести месяцев после смерти Градского. Несколько московских квартир певца, 14 участков в районах Подмосковья, архив артиста с личными переписками, записками, статьями и фотографиями будут поделены родственниками между собой.

Источник: riafan.ru