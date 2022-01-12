Актёру Ивану Краско никто не помог во время пожара

Актёру Ивану Краско никто не помог выбраться, когда в его доме разгорелся пожар. Актёр выжил, но надышался дымом.

В доме известного актёра Ивана Краско 11 января 2022-го возник пожар. После перенесённого в конце весны 2021 года инсульта Краско имеет серьёзные с передвижением и зрением, однако когда разгорелся огонь, никто из соседей ему не помог. Пожар не успел дойти до квартиры актёра, но он надышался дымом и угарным газом.

Хотя Иван Краско уже в пожилом возрасте, он регулярно оказывается героем громких сюжетов в СМИ. К примеру, недавно ходили слухи, что у актёра родилась очередная дочь от женщины на 60 лет младшей, но затем ДНК тест показал, что он не отец девочки. В мае 2021-го СМИ писали о намерениях 91-летнего актёра жениться в пятый раз, позже его потенциальная невеста покинула его. Об этом информирует ГлобалМСК.