 

Леониду Куравлеву провели неотложную операцию

12.01.2022, 17:22, Разное
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Народный артист Леонид Вячеславович Куравлев был 5 января экстренно доставлен в московскую больницу в тяжелом состоянии с подозрением на воспаление легких. Кроме этого, врачи обнаружили у него дисфагию – это проблема с пищеварением, затруднительное глотание пищи.
В больницу Куравлев попал с повышенной температурой, сатурация была низкой. Проведен тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. После тщательного проведения обследования был объявлен диагноз – пневмония.

Была срочно проведена операция на желудке. Знаменитости поставили трубку, через которую в организм будет поступать еда, так как Леонид Куравлев не может принимать пищу самостоятельно. Операция прошла без осложнений. На сегодня состояние Леонида Вячеславовича улучшается.

Однако артериальное давление низкое. Он дышит без аппаратов ИВЛ. Актер находится в реанимации. Врачи делают все возможное для облегчения состояния актера и скорейшего его выздоровления.

Источник: www.kp.ru



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