Ничего об Украине без Украины: США дали обещание перед новыми переговорами с Россией

В Брюсселе началось заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча стала продолжением переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности. Российскую делегацию представляет межведомственная комиссия

Министерства иностранных дел и Минобороны.

Перед заседанием постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сделала несколько заявлений. Во-первых, дипломат пообещала Киеву, что никакие решения по Украине не будут приниматься без Украины. Во-вторых, постпред отметила, что страны-члены альянса не намерены уступать России в вопросе, который касается расширения НАТО.

Смит заявила, что государства-члены организации демонстрируют единство перед переговорами с Российской Федерацией, отказываясь пересматривать политику альянса.

Напомним, Россия выступает против расширения НАТО. Еще в декабре Москва направила в Вашингтон предложения по безопасности. В частности, российская сторона выступает за неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а также настаивает на ликвидации военной инфраструктуры альянса, которая была сформирована за его пределами.