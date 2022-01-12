 

Почему пропадает или меняется вкус еды после COVID-19 — новое исследование

12.01.2022, 14:44, Разное
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В своем исследовании ученые упомянули, что потеря и изменения вкуса у пациентов с коронавирусом оценивалась довольно редко, поскольку многие специалисты связывали эту проблему с нарушением обоняния, которое играет значительную роль в восприятии вкусовых ощущений. В частности, при пережевывании пищи выделяются запахи, которые улавливают сенсорные рецепторы в задней части носа — это явление называется ретроназальным обонянием.

Чтобы выяснить, действительно ли пациенты с подобными нарушениями утратили базовую способность ощущать сладкий, кислый, горький и соленый вкусы, ученые провели исследованием с участием 105 человек с такими жалобами. У каждого участника эти симптомы сохранялись более трех месяцев после заражения. Все пациенты прошли тестирование на ощущения запахов и вкусов, в том числе — Sniffin’ Sticks и Taste Strips для определения базового восприятия вкусов.

COVID-19 и мозг 

Разбираемся, почему коронавирус так часто вызывает неврологические нарушения даже при легком течении заболевания. 

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У половины добровольцев (58%) изменения вкуса действительно были связаны с нарушением обоняния. Однако у 42% участников была подтверждения гипогевзия — потеря основных вкусовых ощущений. Ученые отметили, что это нарушение может быть связано также с естественным старением, поскольку с возрастом вкусовые рецепторы постепенно утрачивают способность различать базовые вкусы.

После корректировки данных с поправкой на пожилой возраст некоторых добровольцев оказалось, что у 29% гипогевзия была напрямую связана COVID-19. Механизм этого явления пока до конца неясен, но ученые предположили, что вирус может вызвать повреждение вкусовых рецепторов и снижение выработки слюны — как известно, некоторые пациенты жалуются на постоянную сухость во рту после перенесенной инфекции.

«Это исследование показывает, что истинное нарушение вкуса встречается чаще, чем мы думали», — сообщили ученые. Они отметили, что эту проблему нельзя недооценивать, поскольку она может серьезно ухудшить качество жизни и привести к недоеданию у пациентов.



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