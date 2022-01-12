Вазелин от черных точек или банан от темных кругов: какие бьюти-хаки TikTok эффективны, а от каких нужно отказаться

В TikTok есть много полезных советов относительно эффективности использования средств и процедур по уходу за кожей. Однако есть и такие, которым доверять нельзя, поэтому стоит рассмотреть разные варианты и выбрать именно те, которые будут полезными.

Прикладывание к поверхности лица замороженного огурца

На самом деле, в косметологии есть процедура под названием криотерапия (использование низких температур для сужения кровеносных сосудов, уменьшения размера пор, снятия отечности и раздражения с целью омолаживания). Однако нужно относиться к данной технике очень аккуратно. Не следует держать замороженный кусочек слишком долго на одном участке лица, это может вызвать обморожение. Лучше приложить ломтик ненадолго или использовать замороженный огуречный сок для протирания.

Использование рисовой воды в качестве тонизирующего средства

Очень полезный совет, который поможет вам избавиться от пигментации, осветлить кожу и напитать ее полезными веществами. В рисе есть много аминокислот, антиоксидантов и минералов, позволяющих коже стать эластичной и сияющей. Вам нужно всего лишь замочить рис на некоторое время в воде, затем его хорошо промыть прямо в этой емкости, слить воду и использовать ее в качестве косметического средства. Помните о том, что протирать водой можно только здоровую кожу. Если жидкость попадет на открытые ранки, это может спровоцировать развитие инфекции.

Гликолевая кислота в качестве дезодоранта

Этот совет используют те люди, которые мечтают побороть потливость. Однако здесь не все так просто. Гликолевая кислота уменьшает уровень рН и отшелушивает верхние отмершие частички, что действительно позволяет избавиться от бактерий. Но при этом она не уменьшает потоотделение. И если человек потеет, жидкость нейтрализует кислоту. Соответственно, этот лайфхак нельзя считать эффективным, поскольку он не решает главную проблему.

Использование банановой кожуры для уменьшения кругов под глазами

В банановой кожуре содержится много антиоксидантов, минералов и других полезных веществ. Она также богата витаминами С и Е, которые принято считать витаминами молодости. Кожура действительно способна осветлить кожу, поэтому ее можно и нужно накладывать на нижние и верхние веки. Кроме того, она поможет снять отечность, что также является важным в желании избавиться от мешков под глазами. Поэтому не торопитесь покупать дорогостоящие патчи. Купите банан, полакомьтесь им вместо десерта (также очень полезно), а кожуру используйте как косметическое средство.

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Вазелин от черных точек

В TikTok советуют использовать вазелин для избавления от черных точек, называемых угрями. Рекомендуется нанести тонкий слой на проблемные участки (чаще всего это область носа), затем распарить кожу и без проблем удалить все угри (они легко выходят на поверхность, поэтому их можно снять без надавливания).

Такой способ является эффективным лишь кратковременно, затем он только провоцирует появление новых и более крупных угрей. Вместе с черной точкой удаляется сальная нить, защищающая кожу от бактерий. Кроме того, на поверхности образуется прочная пленка, которая способна как ничего не «впустить» в поры, так ничего и не «выпустить». Именно поэтому в лучшем случае вы можете на время избавиться от угревой сыпи, в нейтральном варианте – вообще не увидеть никакого эффекта, а в худшем – спровоцировать появление таких же угрей, но гораздо большего размера.

Использование SPF для контурирования лица

В Сети также предлагается наносить крем на те участки кожи, которые вы хотите сделать более яркими или бледными. Таким образом некоторые люди пытаются без декоративной косметики подчеркнуть привлекательные черты лица и замаскировать непривлекательные. На самом деле такое использование SPF является опасным, поскольку кожа должна быть защищена полностью и обязательно равномерно. В противном случае некоторые ее участки будут сильно подвержены солнцу и беззащитны перед его палящими лучами. В результате могут возникнуть тяжелые заболевания, излечить которые будет крайне проблематично. Поэтому не следует экспериментировать в этом направлении и заменять хайлайтер или бронзер кремом, который не имеет никакого отношения к декоративной косметике.

Вместо заключения

Стоит предупредить всех любителей проверять на себе советы, данные в Интернете, о том, что сразу после получения информации этого делать не стоит. Если вас действительно что-то заинтересовало, обязательно поищите дополнительные сведения о средстве или процедуре или посоветуйтесь со своим косметологом. Некоторые с виду безобидные советы в реальности могут оказаться очень опасными, и справиться с последствиями будет крайне проблематично. Поэтому старайтесь относиться к своей красоте и здоровью максимально бережно, не поддавайтесь на провокацию и никогда не тестируйте на себе те средства или продукты, результат воздействия которых на кожу и организм вам не известен.