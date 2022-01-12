Первого мужа сама позвала под венец: три супруга и внебрачный сын Евгении Добровольской

Личная жизнь Евгении Добровольской по яркости красок не уступает ее актерской деятельности. Со своим первым супругом, Вячеславом Барановым, актриса познакомилась на киносъемках «Клетки для канареек».

Актриса мечтала связать свою жизнь с очень серьезным человеком, а Вячеслав Баранов отлично вписывался в это описание. И хотя любви у артистки не было, она сама предложила ему пожениться. Какие моменты из своей жизни Евгения Добровольская держит в тайне?

Первый брак

В 1986 году у супругов родился мальчик. Денег у семьи практически не было, поэтому муж и жена жили у родителей. Евгения Владимировна оканчивала ГИТИС, а Вячеслав Баранов стремился больше работать, чтобы обеспечить семью. Супруги никогда не ссорились и были верны друг другу. Просто Евгении Добровольской стало скучно в этом браке, и она ушла.

Михаил Ефремов

Со знаменитым актером Михаилом Ефремовым артистка познакомилась на одном из светских мероприятий. Актер сразу же стал ухаживать за Женей. Но на то время Ефремов был женат, и Евгения Добровольская на протяжении двух лет отказывала Михаилу во взаимности.

Но однажды Ефремов ушел от супруги, и очень скоро Евгения Добровольская вышла за него замуж. Основное условие актрисы — Михаил Олегович должен был вести трезвую жизнь. И артист сдержал свое слово на 5 лет.

Когда же Евгения Владимировна родила сына, супруг встретил ее из родильного дома со сломанной челюстью. Выяснилось, что Михаил Олегович получил перелом в пьяной драке. Известно, что их брак просуществовал семь лет, после чего Добровольская развелась с Ефремовым.

Ярослав Бойко

Между браками у знаменитой актрисы был роман на работе. Ярослав Бойко на то время был женат на Рамуне Ходоркайте, и его взаимоотношения на стороне не имели продолжения. Но зато имели плоды. Евгения родила от него ребенка.

Очень долго Добровольская скрывала, кто настоящий папа ее сына. Все вокруг обсуждали, от кого же ребенок. Родители Евгении Добровольской вообще узнали о том, что у них появится внук, из средств массовых информаций. Беременной актриса вышла на сцену получать «Нику» и оказалась во всех СМИ. Это было для ее родителей шоком.

Третья любовь

Третья попытка российской знаменитости наладить личную жизнь была более успешной. С Дмитрием Мананниковым Добровольская вместе уже 12 лет. Супруг младше Евгении Владимировны на десять лет, но это их не смущает. Вместе супруги воспитывают общую дочку.

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Сама Евгения Добровольская не раз признавалась, что Дмитрий Мананников — очень родной ей человек, что у нее создалось впечатление, словно он был рядом с ней всегда. Тем не менее центром Вселенной знаменитая актриса любимого мужа не делает, предпочитая независимость.

Как сейчас живет актриса Евгения Добровольская

В позапрошлом году на телеэкраны вышла кинокартина «Девять жизней», в которой героиней Евгении Добровольской движет месть. В фильме «Женщина с прошлым» артистка исполняет роль владелицы кондитерской, которая обладает даром предвидения.

Кроме этого Евгения Владимировна снялась в отечественной адаптации американского телесериала под названием «Две девицы на мели». Петр Тодоровский снял по своему сценарию драму «Полет», по сюжету которой коллеги из одной организации лишь чудом не погибают в авиакатастрофе. В этой кинокартине нашлась роль и для Евгении Владимировны. Премьера телесериала состоялась в январе 2021 года.

Российская актриса сотрудничает с «Современным театром антрепризы». Вместе с Даниилом Спиваковским Евгения Добровольская играет в постановке «Мизери» по Стивену Кингу, задействована в спектакле Кирилла Серебренникова под названием «Кому на Руси жить хорошо». В МХТ им. Чехова без нее не обходятся постановки «Лес» и «Деревня дураков».