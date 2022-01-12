Алла Довлатова не может поверить во внезапную смерть Михаила Зеленского

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова отказывается верить во внезапную смерть журналиста Михаила Зеленского. Своими переживаниями она поделилась на личной странице в Instagram.

Ведущий телеканала «Культура» скоропостижно скончался во время отдыха в Доминиканской Республике. По предварительным данным, у него случился приступ инсульта. Журналист был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

Алла Довлатова была поражена трагической новостью. В социальной сети она написала: «Я в шоке! Я в ужасе! Что произошло? Миша! Дорогой! Я увидела страшную новость! Я очень надеюсь, что это неправда! Я не верю!».

Актриса не понимает, как мог уйти из жизни такой молодой и жизнерадостный человек. На момент смерти журналисту было всего 46 лет.

Смерть Михаила Зеленского была подтверждена посольством РФ в Доминиканской Республике. Его супруга Мила Рубинчик, которая отдыхала с мужем, удалила профили в социальных сетях и пока не готова общаться с прессой.