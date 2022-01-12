 

Норвежские учёные пояснили, почему ожирение может привести к раку

12.01.2022, 11:26, Разное
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Рак – заболевание, при котором нарушается регуляция роста клеток. Ранее уже было известно, что у людей с лишним весом и ожирением повышен риск заболеть, но теперь исследователи из Норвегии выяснили, почему.
Ожирение – глобальная эпидемия современности. Им страдают миллионы людей, это заболевание не зависит от профессии, социального или географического положения, национальных групп. Ожирение влечёт за собой множество сопутствующих заболеваний.

Исследователи из Университета Бергена рассказали, что именно липиды делают раковые клетки более агрессивными и склонными к быстрому росту и образованию опухолей. Среда вокруг клетки при ожирении меняется и стимулирует её адаптацию.

Именно ожирение становится причиной для полумиллиона новых случаев заболевания раком за год. Предположительно, это число будет расти – вместе с увеличением показателей количества полных людей. По мнению учёных, работа норвежских экспертов поможет модернизировать методы лечения больных раком, страдающих ожирением.

Источник: www.medikforum.ru



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