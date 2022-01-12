Каникулы в Мексике: Настя Ивлеева отдыхает с мамой, братом и известным блогером

Пока большинство из нас старается вернуться в рабочий график, у многих знаменитостей новогодние праздники продолжаются. Так, блогер и телезвезда Настя Ивлеева сейчас отдыхает на другом конце света – в Мексике. В Южную Америку Настя отправилась с мамой Натальей и старшим братом Анатолием. Семейным фото на фоне пирамиды майя Чичен-Ица, что на севере полуострова Юкатан, Ивлеева поделилась в своем Instagram и рассказала, когда в Мексике была в последний раз.

Четыре года назад я была тут с “Решкой” и никогда бы не подумала, что смогу пройтись в будущем по этим местам со своей семьей! Ура! Это случилось! Теперь мы вместе путешествуем! Знакомьтесь: мама Наташа и брат Толя. Эх, даже не верится… — подписала фото Настя.

Среди прочих фото, которыми делится Настя в социальных сетях, есть снимки, сделанные на арендованной яхте, в ресторане и на пляже, где компанию телезвезде составил… нет, не Элджей, а известный блогер Эльдар Джарахов. Он в свою очередь тоже опубликовал фото с Настей на своей странице. Молодые люди познакомились и подружились на съемках проекта “Блогеры и дороги”. Отметим, что Джарахов родом из Новокузнецка, он – один из первооткрывателей “блогерского рэпа”, работал с солистом Little Big Ильей Прусикиным, также у него около трех миллионов подписчиков в Instagram и около четырех – на YouTube. Громкий успех пришел к нему после выхода песни “Я в моменте”.

Фанаты гадают, связывает ли Ивлееву и Джарахова только дружба или эти каникулы – начало романтических отношений. К слову, они иногда проводят время вместе, например, на свадьбу к Моргенштерну Настя и Эльдар прибыли одновременно.

Настя Ивлеева с мамой и старшим братом Эльдар Джарахов и Настя Ивлеева Эльдар Джарахов и Настя Ивлеева

Напомним, что звезда программы “Орел и решка” сейчас официально свободна. Она и рэпер Элджей подтвердили свой развод в августе 2021 года в совместном интервью глянцу. Они были женаты около двух лет. Первые слухи о разладе в молодой семье появились в начале лета прошлого года, а позже, уже подтвердив развод, Настя призналась в интервью Ксении Собчак, что все еще любит бывшего мужа.

Почему я была влюблена в него? Я до сих пор люблю, он для меня близкий человек. Он моим другом являлся. С ним было о чем поговорить, он меня вдохновлял. Он мне заменял всех и вся. Мне вообще никто не нужен был. При этом я занималась своими делами. Это не то, что мой мир вокруг него крутился. Он меня подпитывал в хорошем смысле. Мне этого хватало. И я отдавала в обратную сторону. Страшно потерять его как любимого человека, друга, просто человека из своей жизни.

После развода Настя еще не раз комментировала расставание с мужем, признаваясь, что, хоть у нее и не было депрессии, она какое-то время чувствовала себя ненужной.

Скорее был период отчаяния и грусти. Стараюсь не доводить до депрессии и всячески выводить себя из таких состояний, – призналась Настя, и добавила, что справилась с наметившимися паническими атаками, – Мне кажется, я была на пороге появления этих (панических) атак. Но вроде как справилась. Жесть вообще. Ментальное здоровье – это лютый прикол.