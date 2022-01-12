 

В 2021 году мировые цены на продукты выросли почти на треть

12.01.2022, 10:43, Разное
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Согласно статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), только за последний год еда во всем мире стала дороже на 28,1%, то есть практически на треть. Это рекордный показатель для целого десятилетия. Рост цен произошел во всех странах мира и коснулся почти все категорий продуктов.

Россию эта ситуация не обошла стороной. Весь прошедший год покупатели наблюдали постепенное повышение стоимости большинства основных товаров. Однако в нашей стране ситуация оказалась несколько лучше, чем в других. По официальным данным, за год продовольствие в России подорожало на 10,62%.

Эксперт РАНХиГС Анатолий Тихонов объяснил “КП”, что россияне пострадали меньше других благодаря нескольким факторам: хорошего урожая в отличие от Европы, способности не зависеть от импорта и наличия собственных энергоресурсов. Также немалую роль сыграло то, что в течение всего года правительство принимало меры по сдерживанию роста цен.

Тем не менее, подорожание продовольствия остается общемировой проблемой, которая касается и России. Основные причины роста цен в мире пока еще не преодолены. Из-за пандемии, энергетического кризиса и ряда других моментов в наступившем году цены, вероятно, продолжат расти, однако эксперты надеются, что темпы этого роста все же удастся снизить.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что из-за роста цен на продукты в России может возникнуть необходимость водить продовольственные карточки.



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