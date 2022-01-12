 

Центр Чумакова: В следующем году COVID-19 может стать сезонным вирусом

12.01.2022, 10:39, Разное
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Коронавирусная пандемия продлится весь этот год, а в следующем инфекция станет сезонной болезнью. Об этом рассказал директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия-24».
По прогнозам эксперта, в 2022 году один из штаммов COVID-19 может стать доминирующим. Именно он и вытеснит другие варианты вируса. При этом разработанные на сегодняшний день вакцины будут достаточно эффективно ему противостоять.

Айдар Ишмухаметов отметил, что в следующем году можно будет перейти на ежегодную вакцинацию – как при гриппе. В календарь прививок будет добавлена вакцина от коронавируса – и ситуация с COVID-19 станет стабильной.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что число заражений при худшем сценарии будет превышать 100 тысяч случаев в сутки. Поэтому, по ее словам, нужно подготовиться к любому исходу. Однако первая неделя нового года показала, что заболеваемость коронавирусом снизилась в РФ практически на 20%, пишет портал «Политэксперт».

Источник: politexpert.net



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