Поргина рассказала о самочувствии недавно госпитализированного Леонида Куравлева

Актёра Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку несколько дней назад. Людмила Поргина пояснила известные ей новости о самочувствии друга.

По словам актрисы, она поговорила с сыном Куравлева и он ей сказал, что точный диагноз всё ещё неизвестен и состояние актёра не улучшается, однако врачи Коммунарки делают всё, чтобы облегчить его. Поргина также поделилась свое глубокой обеспокоенностью о самочувствии друга и готовностью помочь как только возникнет необходимость.

Актриса не стала опровергать ходившие недавно слухи о нахождении Куравлева в доме престарелых перед госпитализацией в Коммунарку. Она отметила, что в этом нет ничего необычного, так как немало звёзд преклонного возраста делают так же – они передают детям и внукам свою недвижимость, а сами переезжают в дом престарелых. Людмила Поргина не поделилась известными ей деталями и утверждает, что сын Куравлева отказался отвечать на все связанные с пансионатом вопросы, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: slovodel.com