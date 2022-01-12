 

Заряжать смартфон от чужих зарядных устройств опасно – можно потерять данные

12.01.2022, 10:38, Разное
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Мошенники могут завладеть личными данными самыми разнообразными способами. Специалисты в области кибербезопасности рассказали, какую угрозу несут в себе чужие зарядные устройства и USB-разъёмы.
Мессенджеры используются повсеместно и практически круглосуточно. Пользователи, не задумываясь, раскрывают в них подробности своей деловой и личной жизни. Чтобы их узнать, хакерам совсем не обязательно контактировать с мобильным устройством напрямую, часто владельцы гаджетов не догадываются о происходящем. В качестве одной из мер защиты эксперты предлагают не заряжать устройства чужими кабелями и «не родными» USB-розетками.

Если использовать обыкновенный, но чужой блок питания, гаджет попросту может выйти из строя. От высокого напряжения устройство может сгореть, а от низкого испортится аккумулятор. Но если к зарядной станции подключён компьютер, уровень опасности для данных повышается. Если телефон будет разблокирован, можно получить доступ к любым файлам, в том числе и защищённым. Возможно также, что злоумышленники установят вредоносную программу на подключённое устройство.

Чужие USB-кабели тоже лучше не использовать. В них может оказаться устройство, которое может отслеживать действия, производимые на клавиатуре, и управлять ею без ведома владельца.

По мнению экспертов по кибербезопасности, самый безопасный способ зарядки – обыкновенная розетка и адаптер питания, который продавался вместе с гаджетом. Подойдёт также внешний аккумулятор, пишет портал Nation News.

Источник: ria.ru



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