 

Ученые заинтересовались механизмом мгновенного перехода к сосредоточенности

12.01.2022, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Человеческое внимание — вещь непостоянная. Иногда мы отвлекаемся и не можем сконцентрироваться на входящей информации, а в другое время нам легко удается сосредоточиться на чем-то важном. Ученым было интересно, каким образом мозг переходит из состояния невнимательности в состояние сосредоточенного внимания. 

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи сфокусировались на голубом пятне (locus coeruleus), крошечной клеточной структуре, расположенной в стволе мозга. Этот кластер клеток имеет размер всего 15 миллиметров и связан с большей частью мозга через разветвленную сеть нервных волокон.

Голубое пятно состоит из нейронов, которые являются основным источником нейротрансмиттера норадреналина. Чтобы изучить, может ли норадреналин быть одним из факторов, регулирующих альфа-колебания, исследователи объединили записи размера зрачка и нейронных колебаний, в то время как участники решали задачу, требующую внимания.

 

В состоянии невнимательности наш мозг управляется медленными ритмическими колебаниями. Считается, что нейронные ритмы с частотой около 10 герц, называемые альфа-колебаниями, подавляют активную обработку сенсорных сигналов во время невнимательности. Таким образом, альфа-колебания можно понимать как фильтр, регулирующий чувствительность нашего мозга к внешней информации.

Как и ожидалось, когда у респондентов увеличивался размер зрачка, то есть была более высокая норадренергическая активность, альфа-колебания исчезали. Более того, участники с более сильными реакциями зрачка лучше справлялись с задачей на внимание. 

Таким образом, в ситуациях, требующих внезапного переключения внимания, всплеск норадреналина помогает нам перефокусироваться и, например, быстро увернуться от приближающейся машины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Ведущий “Дома-2” Влад Кадони не скрывает новой влюбленности от поклонников

02.09 / После COVID-19 почки могут «постареть» на 30 лет в течение года

16.07 / Мнение: Больше прививок – больше смертей?

25.08 / Мнение: Производство электронных паспортов, доходы министров и как Онищенко хочет повысить стипендии

27.08 / Motorola Edge 20 Pro уже можно заказать в России намного дешевле европейской цены

09.02 / Волков: «Протесты 14 февраля пройдут по почте»

13.08 / Россия (обидчиво): как Соединенные Штаты смеют ставить под сомнение нашу непроверенную вакцину от COVID

15.04 / Байден подписал указ о введении санкций против России

24.03 / Названа стоимость костюма Путина для отдыха в тайге

10.07 / Следствие ведут «важняки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика