 

Губернатор: “Сугробы в Петербурге уберут в течение 16 недель”

12.01.2022, 10:11, Разное
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил петербуржцам, что снег с улиц города не убирается вовремя и в должных объемах в связи с новой технологией, нацеленной на сохранение культурного наследия города. Поэтому для работ по расчистке снега потребуется 16 недель.

Сугробы в Санкт-Петербурге уберут в течение 16 недель– За 16 недель точно справимся. Не секрет, что большинство сосуль располагаются на объектах культурного наследия. Любые работы по их уборке должны проводиться настолько же ювелирно как хирургическая операция. В ином случае мы повредим тот или иной портик или атланта. Работы по восстановлению обойдутся бюджету гораздо дороже. Если речь идёт о сугробах, то они все находятся на положенных местах, горожане уже к ним привыкли и должны просто обойти их. Не зря же мудрые люди говорили, что умный в гору не пойдёт, – пояснил градоначальник.

Для решения проблемы сосуль планируется использовать инновационные методы борьбы с природным явлением. Мэрия Петербурга закупила в Японии на сумму 200 млн рублей более ста лазерных указок. В ближайшее время они прибудут в Россию.

– Буквально на днях в порт Усть-Луга прибудет судно из Японии. Оно привезёт купленные на аукционах петербуржцами подержанные автомобили и лазерные указки, – пояснил Беглов.

Также губернатор сообщил, что его команда начала работу над составлением интерактивной карты сугробов. Принять участие в проекте может каждый петербуржец, отметив на сайте или в мобильном приложении место нахождения скопившихся снежных масс. Карта, по словам Беглова, будет обновляться каждый час.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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