Губернатор: “Сугробы в Петербурге уберут в течение 16 недель”

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил петербуржцам, что снег с улиц города не убирается вовремя и в должных объемах в связи с новой технологией, нацеленной на сохранение культурного наследия города. Поэтому для работ по расчистке снега потребуется 16 недель.

– За 16 недель точно справимся. Не секрет, что большинство сосуль располагаются на объектах культурного наследия. Любые работы по их уборке должны проводиться настолько же ювелирно как хирургическая операция. В ином случае мы повредим тот или иной портик или атланта. Работы по восстановлению обойдутся бюджету гораздо дороже. Если речь идёт о сугробах, то они все находятся на положенных местах, горожане уже к ним привыкли и должны просто обойти их. Не зря же мудрые люди говорили, что умный в гору не пойдёт, – пояснил градоначальник.

Для решения проблемы сосуль планируется использовать инновационные методы борьбы с природным явлением. Мэрия Петербурга закупила в Японии на сумму 200 млн рублей более ста лазерных указок. В ближайшее время они прибудут в Россию.

– Буквально на днях в порт Усть-Луга прибудет судно из Японии. Оно привезёт купленные на аукционах петербуржцами подержанные автомобили и лазерные указки, – пояснил Беглов.

Также губернатор сообщил, что его команда начала работу над составлением интерактивной карты сугробов. Принять участие в проекте может каждый петербуржец, отметив на сайте или в мобильном приложении место нахождения скопившихся снежных масс. Карта, по словам Беглова, будет обновляться каждый час.

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