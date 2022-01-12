 

Бывший депутат Рады Черновол рассказал об обиде Меркель на Зеленского

12.01.2022, 10:10, Разное
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Бывший депутат Рады Тарас Черновол обнародовал уникальную информацию. По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями поставил крест на перспективах развития отношений Незалежной и Германии.

В авторской колонке эксперт отметил, что коммуникация между правящими элитами двух государств строилась в основном исходя из персоналий, сообщает РИА ФАН. Владимир Александрович, по словам Черновола, обидел Меркель, что в значительной мере ухудшило ситуацию. При этом украинский лидер умудрился сделать это несколько раз, подчеркнул специалист.

Черновол добавил, что при последнем визите в ФРГ украинские власти приложили усилия для того, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции. Экс-депутат Рады поведал, что Владимир Зеленский, находясь в немецкой столице, избежал встречи с лидером “Зеленых” Анналеной Бербок. Кроме того, украинский главнокомандующий не проявил интенции наладить контакт с представителями Социал-демократической партии Германии, передает “Общественная служба новостей”.

Напомним, ранее граждане Украины выразили свое недовольство под свежим постом Владимира Зеленского в “Инстаграме”. Народ призвал президента с начала новой недели работать на людей, которые голосовали за него на президентских выборах.



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