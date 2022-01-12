Бывший депутат Рады Черновол рассказал об обиде Меркель на Зеленского

Бывший депутат Рады Тарас Черновол обнародовал уникальную информацию. По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями поставил крест на перспективах развития отношений Незалежной и Германии.

В авторской колонке эксперт отметил, что коммуникация между правящими элитами двух государств строилась в основном исходя из персоналий, сообщает РИА ФАН. Владимир Александрович, по словам Черновола, обидел Меркель, что в значительной мере ухудшило ситуацию. При этом украинский лидер умудрился сделать это несколько раз, подчеркнул специалист.

Черновол добавил, что при последнем визите в ФРГ украинские власти приложили усилия для того, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции. Экс-депутат Рады поведал, что Владимир Зеленский, находясь в немецкой столице, избежал встречи с лидером “Зеленых” Анналеной Бербок. Кроме того, украинский главнокомандующий не проявил интенции наладить контакт с представителями Социал-демократической партии Германии, передает “Общественная служба новостей”.

Напомним, ранее граждане Украины выразили свое недовольство под свежим постом Владимира Зеленского в “Инстаграме”. Народ призвал президента с начала новой недели работать на людей, которые голосовали за него на президентских выборах.