 

Володин призвал США не затягивать с ответом по гарантиям безопасности

12.01.2022, 10:10, Разное
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Россия озабочена расширением НАТО в восточном направлении. Размещение ракет и ударных систем у границ РФ недопустимо, подчеркнул Володин.
Он отметил, что наша страна хочет получить твердые и юридически обязывающие гарантии.

“В начале 90-х США обещали не расширять НАТО на восток. Обманули”, – констатировал спикер.

Володин сравнил действия США на мировой арене со слоном в посудной лавке. “Разрушает систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны”, – пояснил политик.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. В обход ООН и не обращая внимания на ОБСЕ Вашингтон принимает решения о бомбардировках и вторжении на территории других стран.

“Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников”, – написал Володин.

По словам спикера, снятие напряженности в мире сейчас зависит от США. Им придется либо поддержать предложенные Россией меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий, заявил Володин.

“Ответ Вашингтона должен быть конкретным и обоснованным, без затягивания процесса”, – заключил председатель ГД.



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