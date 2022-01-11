Мнение: На Москву обрушился «омикрон»

Произошло то, что рано или поздно должно было произойти. В Москве появился новый штамм коронавируса. Тот самый зловещий «Омикрон», который размножается в 70 раз быстрее предыдущих штаммов. И поэтому и передается значительно быстрее. Можно сказать, что стремительно.

«Омикрон» в Москву не пробрался. «Омикрон» на Москву обрушился. Мэр столицы Сергей Собянин признался, что в течение 7-10 дней в Москве ожидается «значительный рост заболеваемости» именно «омикроном»: «В Москве, к сожалению, уже значительное количество заболевших "омикроном". Это количество быстро нарастает», — уточнил Собянин.

В общем, похоже, что никому не удастся избежать встречи с коронавирусом. Переболеем все. Многие, увы, не переживут «омикрона». Прежде всего те, кто не захотел прививаться. Привитые, видимо, тоже заболеют, но перенесут болезнь легче.

К слову. С 9 января Израиль открыл въезд в страну туристам, привитым вакциной «Спутник V». Если уж и Израиль признал «Спутник V», значит это нормальная вакцина, не фуфло. Правильно я зделал, что уже повторно привился вакциной «Спутник V»:

Фотография отсюда

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