Певица Наталья Штурм подхватила «омикрон» от гостя из США

Знакомый американец заразил певицу Наталью Штурм новым омикрон-штаммом COVID-19. Артистка пояснила о болезни в своем личном блоге.

Подхватить вирус она могла от американского друга, который недавно прилетел из Майами. По словам певицы, он привит Pfizer, а она – «Спутником». Поэтому звезда не переживала о возможном заражении и общалась с гостем без маски.

Недомогание началось с сильного насморка и частого чихания. Певица списала все на аллергию и пропила антигистаминные препараты, однако состояние не улучшилось. Сопоставив симптомы с американской подружкой, семья которой болеет омикроном, артистка сделала вывод об их идентичности.

На своей странице в Instagram Наталья Штурм подробно описала свои ощущения. Ей кажется, что «вирус находится в определенном месте и щекочет слизистую». Кроме того, она жалуется на боли в области сердца.

Певица посоветовала не видеться со знакомыми, недавно прилетевшими из заграницы. Также она призвала власти ужесточить меры к вновь прибывшим в страну. Артистка считает, что нужно заставить всех делать ПЦР-тесты и сидеть на карантине, чтобы защитить население от распространения заразы.

Источник: teleprogramma.pro