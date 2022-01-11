Юрист Оганова объяснила невозможность отмены пенсионной реформы

Наталья Оганова, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, объяснила причины, по которым пенсионную реформу отменить нельзя. Однако юрист отметила, что реформа не принесла ощутимой пользы и улучшения качества жизни пенсионеров.

Российские пенсионеры не поддерживают новую пенсионную реформу. Увеличение пенсионного возраста население восприняло негативно. Депутаты Госдумы, а также некоторые партии активно призывают к отмене нововведений и полном пересмотре реформы.

Однако юрист Наталья Оганова объясняет, что отмена реформы — это не так просто, как кажется. По словам специалиста, реформа — это не сделка, которую можно признать недействительной или действительной. Власть направляет определенную законодательную инициативу, которую поддерживают депутаты ГД РФ большинством голосов.

Пересмотр пенсионной реформы должен происходить на законодательном уровне. А это повлечет за собой необходимость полного изменения нормативно-правового регулирования.

Такие действия, по словам юриста, требуют тщательного подхода, перерасчетов и новой определенной задачи перед правительством. Как объяснила эксперт, увеличение пенсионного возраста связано с большим количеством неработающих пенсионеров и отсутствием необходимых средств в ПФР.

Наталья Оганова признает, что реформа не помогла справиться с инфляцией и не улучшила жизнь пенсионеров. В то же время отмена реформы — это не совсем верный путь для решения вопроса.

Ранее КПРФ и “Справедливая Россия” подавали несколько законопроектов про возвращение первоначального пенсионного возраста. Однако правительство их отклонило.

Источник: ekb.tsargrad.tv