 

Юрист Оганова объяснила невозможность отмены пенсионной реформы

11.01.2022, 18:30, Разное
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Наталья Оганова, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, объяснила причины, по которым пенсионную реформу отменить нельзя. Однако юрист отметила, что реформа не принесла ощутимой пользы и улучшения качества жизни пенсионеров.
Российские пенсионеры не поддерживают новую пенсионную реформу. Увеличение пенсионного возраста население восприняло негативно. Депутаты Госдумы, а также некоторые партии активно призывают к отмене нововведений и полном пересмотре реформы.

Однако юрист Наталья Оганова объясняет, что отмена реформы — это не так просто, как кажется. По словам специалиста, реформа — это не сделка, которую можно признать недействительной или действительной. Власть направляет определенную законодательную инициативу, которую поддерживают депутаты ГД РФ большинством голосов.

Пересмотр пенсионной реформы должен происходить на законодательном уровне. А это повлечет за собой необходимость полного изменения нормативно-правового регулирования.

Такие действия, по словам юриста, требуют тщательного подхода, перерасчетов и новой определенной задачи перед правительством. Как объяснила эксперт, увеличение пенсионного возраста связано с большим количеством неработающих пенсионеров и отсутствием необходимых средств в ПФР.

Наталья Оганова признает, что реформа не помогла справиться с инфляцией и не улучшила жизнь пенсионеров. В то же время отмена реформы — это не совсем верный путь для решения вопроса.

Ранее КПРФ и “Справедливая Россия” подавали несколько законопроектов про возвращение первоначального пенсионного возраста. Однако правительство их отклонило.

Источник: ekb.tsargrad.tv



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