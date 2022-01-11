Их предпочитают знаменитости, но они подходят всем без исключения: платья, которые легко скрывают все недостатки фигуры

С помощью одежды можно скрыть недостатки фигуры, и женщины этим успешно пользуются, в том числе знаменитости: представительницы королевских семей, звезды шоу-бизнеса, первые леди стран. Обычно гардероб известных личностей продуман до мелочей, их стилисты учитывают все: от особенностей телосложения до тенденций в мире моды.

Меган Маркл в черном платье

Супруга принца Гарри, которая приехала в Лондон из Голливуда, точно знает, что носят знаменитости. Для торжественных случаев герцогиня Сассекская часто выбирает классическое черное платье, которое подчеркивает элегантность и статусность женщины.

Кейт Миддлтон в платье-пиджаке

Жизнь Кейт Миддлтон, которая является герцогиней Кембриджской и женой принца Уильяма, состоит из большого количества светских мероприятий, а также различных официальных событий, где действует жесткий дресс-код. Для таких случаев Кейт Миддлтон часто выбирает платье-пиджак в разных его вариациях. Такая модель не облегают фигуру, но в то же время силуэт создает очень изящный.

Королева Испании в платье с запахом

Королева Летиция в свои 49 лет является обладательницей стройной фигуры, поскольку ежедневно активно занимается спортом. Именно поэтому она выглядит великолепно в любом наряде. Однако она выбирает удлиненное платье с запахом, что свидетельствует о том, что королева Летиция тщательно продумывает каждый элемент своего гардероба и подбирает наряды, которые не только подчеркивают талию, но и помогают создать силуэт, напоминающей по форме песчаные часы.

Герцогиня Вермландская в платье-рубашке

Супруга шведского принца Карла Филиппа и мама троих детей принцесса София отдает предпочтениее платьям-рубашкам свободного кроя, которые помогают скрывать лишние сантиметры в области талии. Подобный предмет одежды может быть как офисным, так и повседневным, все будет зависеть в этом случае от выбора ткани и цвета.

Иванка Трамп в наряде на тонких бретелях

Иванка Трамп, дочь 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, знает, что, отправляясь в Белый дом, необязательно надевать закрытую одежду. Платье из тонкого шелка на узких бретельках в бельевом стиле великолепно смотрится на любой фигуре. Кроме того, оно будет уместным и на званом ужине.

Платье с контрастными вставками

Боковые контрастные вставки на платье помогут визуально сделать талию и бедра более узкими.

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Подобные модели стилисты советуют выбирать с осторожностью, избегая облегающих вариантов.

Платья А-силуэта

Расширяющиеся книзу платья А-силуэта стилисты рекомендуют выбирать женщинам с широкими бедрами. Однотонные модели длиной до колена могут скрыть недостатки в области бедер, а также сделают ноги визуально более длинными, за счет чего рост будет казаться выше, а фигура – стройнее.

Вертикальные полосы

Платье с принтом, состоящим из вертикальных линий и полос, заметно делает фигуру уже и стройнее и визуально убирает лишние килограммы. Стилисты рекомендуют выбирать платья прямого кроя с широким поясом, а из обуви лучше всего отдавать предпочтение моделям с острыми носами на каблуках.