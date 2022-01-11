 

В Washington Post высоко оценили общественную деятельность Максима Шугалея

11.01.2022, 17:04, Разное
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Руководителя общественной организации считают ключевой фигурой в продвижении российских интересов на международном уровне и называют его “российским патриотическим героем”. Он одним из первых и немногих российских правозащитников посетил Афганистан после смены власти и встретился с официальным представителем “Талибана” (запрещенная в РФ террористическая организация) Забихуллой Муджахидом.

До этого он работал в странах Африки, где также, по словам журналистов, представлял интересы Кремля. Другие западные издания уверяют в связях Шугалея с “ЧВК Вагнера”.

“Он борется против попыток США насадить демократические ценности — во многом так же как советские военные советники боролись в прокси-войнах против своих американских противников в эпоху холодной войны”, – пишет WP.

Журналисты также напомнили о фильмах “Шугалей”, показавших зрителям, с чем российскому социологу пришлось столкнуться в Ливии. Он провел полтора года в тюрьме без каких-либо реальных на то оснований. К операции по его освобождению подключали Минобороны и МИД РФ и другие структуры.

Смена власти в Афганистане привела к нежелательным для Вашингтона последствиям. Интерес, проявленный ФЗНЦ и его главой к этой стране, побудил СМИ, приближенное к американскому правительству, выпустить материал о “российском патриотическом герое”.



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