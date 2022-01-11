Процедуры красоты дадут больший эффект, если планировать их с учетом фаз Луны: бьюти-календарь на весь 2022 год

Эффективность бьюти-процедур – вещь неоспоримая, ведь польза от них видна всегда невооруженным взглядом. Однако результативность уходовых ритуалов можно повысить, если планировать их с учетом фаз Луны.

Хотите обладать знаниями, которые помогут вашей красоте раскрыться на сто процентов? Тогда знакомьтесь с нижеприведенной информацией!

Процедуры, совершаемые на растущую Луну

Во время визуального роста главного ночного небесного тела вы можете рассчитывать на повышенную результативность процессов, связанных с насыщением, увлажнением, питанием, восстановлением тонуса и регенерированием. В период от новолуния до полной Луны специалисты рекомендуют делать различные обертывания, маски и другие процедуры, направленные на восстановление и оздоровление кожи.

Не забывайте про волосы, ведь стрижки, сделанные в момент роста ночного светила будут невероятно удачными. Отличное время для тех, кто хочет отрастить длину или повысить густоту своей шевелюры. Не забывайте, что покраска волос также пройдет успешнее, если вы совершите ее на растущую Луну. Положительная энергетика поможет вам надолго сохранить насыщенность и яркость цвета.

Не забывайте, что красота – это в первую очередь здоровье, и на растущей Луне стоит позаботиться и о нем. В этот период можно записаться к стоматологу на лечение зубов, их реставрацию или отбеливание. Однако стоит запомнить один момент – на растущую Луну лучше избегать процедур, связанных с хирургическим вмешательством, таких как удаление зубов. Лучше займитесь физической подготовкой – на пользу пойдут тренировки в спортивном зале, фитнес или йога. В этот момент можно начинать оздоровительные программы, прием витаминов, посетить массажный кабинет – организм точно положительно отреагирует на такую заботу.

Процедуры, совершаемые на убывающую Луну

В период времени, проходящий от полной Луны до новолуния, когда небесное светило визуально уменьшается в размерах, необходимо направить все силы своего организма на очищение и детоксикацию. В этот момент ваше тело с легкостью избавится от всего перегружающего, лишнего и ненужного.

На убывающую Луну смело отправляйтесь на пилинг, удаление родинок, чистку лица или его скрабирование. Также в этот момент можно “сесть” на правильное питание, устроить несколько разгрузочных дней или начать полезную диету.

Момент от полной Луны до новолуния отлично подходит для эпиляции и депиляции, маникюра и педикюра. Если вы сделаете эти процедуры в это время, то результат продержится дольше – ногти и волосы будут расти гораздо медленнее. Момент подходит и для похода к парикмахеру, если вы хотите сохранить форму прически или как можно дольше проходить без отросших корней.

На убывающую Луну можете смело планировать операции, в том числе числе пластические. Также положительно пройдут все модификации, связанные с похудением и уменьшением веса – даже антицеллюлитный массаж!

Ознакомившись с основами Лунного календаря, можно перейти к изучению помесячного расписания бьюти-процедур.

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Январь

Лучшими днями, в которые можно отправиться на бьюти-процедуры, являются несколько периодов в начале и в конце месяца. В период растущей Луны — с четвертого по шестое или с восьмого по шестнадцатое. На нисходящей Луне – с двадцатого по двадцать четвертое и с двадцать седьмого по тридцатое.

Февраль

Лучшие периоды для ухода за внешним видом или оздоровления во время растущих фаз Луны — с третьего по четырнадцатое февраля, а на убывающей Луне — с восемнадцатого по двадцать первое и с двадцать четвертого по двадцать восьмое.

Март

Отправиться на бьюти-процедуры можно в два достаточно продолжительных периода времени. В первой половине месяца с четвертого по шестнадцатое марта, а во второй — с двадцать третьего по тридцатое.

Апрель

Ухаживать за собой и оздоравливаться можно в несколько периодов: во время растущей Луны с шестого по четырнадцатое апреля, а во время убывающей – с девятнадцатого по четырнадцатое и с двадцать пятого по двадцать седьмое апреля.

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Май

Лучшие дни для бьюти-процедур и различных улучшений во время растущей Луны начинаются с третьего по тринадцатое мая, а на убывающей Луне — с девятнадцатого по двадцать восьмое.

Июнь

В этом месяце два периода для бьюти-процедур. На растущей Луне это момент с третьего по десятое июня, а на убывающей — с шестнадцатого по двадцать седьмое.

Июль

Усиленно ухаживайте за собой и своим телом в первой половине месяца с первого по седьмое и с десятого по одиннадцатое июля. Во второй половине месяца уделите себе особое внимание с пятнадцатого по двадцать шестое и с тридцатого по тридцать первое июля.

Август

Лучшее время для бьюти-процедур на растущей Луне — с первого по четвертое, с седьмого по десятое и с двадцать девятого по тридцать первое августа, а на убывающей Луне – с четырнадцатого по восемнадцатое и с двадцатого по двадцать пятое августа.

Сентябрь

Поухаживайте за собой и своим здоровьем в период растущей Луны с третьего по восьмое сентября, а во время убывающей — с двенадцатого по двадцатое и с двадцать второго по двадцать четвертое.

Октябрь

В этом месяце у нас есть несколько периодов для ухода за собой. Во время растущей Луны — с первого по седьмое и с двадцать восьмого по тридцать первое, а на убывающей Луне — с одиннадцатого по двадцать второе октября.

Ноябрь

Лучшие периоды для бьюти-процедур во время растущей Луны — с первого по пятое и с двадцать шестого по тридцатое, а на убывающей — с одиннадцатого по двадцать первое ноября.

Декабрь

Лучшие периоды для ухода за собой во время растущей Луны — с первого по третье, а также с двадцать пятого по тридцать первое декабря, а на убывающей — с пятого по шестое, а также с десятого по восемнадцатое декабря.