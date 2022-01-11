Дети Филиппа Киркорова уже решили, кем хотят стать

Дети Филиппа Киркорова, 10-летняя Алла-Виктория и 9-летний Мартин-Кристин, не собираются идти по стопам отца. Они выбрали совсем другую сферу деятельности.

Филипп Киркоров со своими детьми полетел в Диснейленд на зимние каникулы. Пока семья артиста наслаждалась отдыхом, его подписчики наблюдали за детьми на его странице в Instagram. На одном из светских мероприятий Алла-Виктория и Мартин-Кристин сказали, что не хотят быть публичными личностями. Филипп Киркоров признался, что его дети не любят много внимания со стороны людей.

Алла-Виктория рассказала, что планирует стать архитектором в будущем и уже занималась украшением своей комнаты. Мартин-Кристин мечтает стать футболистом и часто ходит на тренировки играть с командой. Месси, Мбаппе и Роналдо его кумиры. Мартин-Кристин рассказал, что он уже ездил играть в футбол в Санкт-Петербург.

Источник: www.womanhit.ru