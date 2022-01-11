 

Скандалы: Лондон, Карловы Вары, Коста-Брава

11.01.2022, 11:34, Разное
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Куда мог сбежать Нурсултан Назарбаев после беспорядков в Казахстане

После беспорядков в Казахстане остается неизвестной судьба бывшего президента республики – Нурсултана Назарбаева. Елбасы, смещенный с поста главы Совбеза, исчез из публичного поля и не подает голос. Его пресс-секретарь уверяет – Назарбаев находится в Нур-Султане и оказывает поддержку нынешнему президенту Токаеву. Но доказательств тому нет. Впрочем, Назарбаев и его семья уже давно нашли для себя запасные аэродромы. Разумеется, они находятся не в Астане и Алматы, а в странах Запада.

Весной 2019-го британские власти наложили арест на несколько дорогостоящих объектов недвижимости в Лондоне. В списке оказались хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, огромная квартира в историческом фешенебельном Челси и дом в престижном пригороде Хайгейт. В английском суде раскрыли имена собственников – это Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Общая стоимость имущества превышала 100 млн $, но Назарбаевы не смогли доказать законность происхождения этих денег.

Впоследствии суд признал необоснованными претензии британских правоохранительных органов, однако произошедшее сильно подпортило репутацию «отца казахской нации». По данным Times, Назарбаевым принадлежит и дом по адресу Бейкер-стрит, 221b, в котором «жил» сыщик Шерлок Холмс. Собственниками назывались старшая дочь Дарига и ее сын Нурали Алиев. Но одной Англией интересы Назарбаевых не ограничиваются.

Здание на Бейкер-Стрит
Фото: Google.Maps

В Чехии находятся еще три дома, принадлежащие бизнесмену Кайрату Боранбаеву – его дочь была замужем за внуком Елбасы. Отелем в Карловых Варах владеет еще одна его дальняя родственница – Зелина Катранова.

Младший брат Назарбаева, Болат, является собственником поместья во Франции и шикарных апартаментов в США. А средняя дочь экс-президента Динара инвестировала миллионы в Швейцарию. Ей принадлежат замок Бельрив (стоимостью около 100 млн $) и вилла в коммуне Аньер (70 млн $).

Особняк Назарбаевых в Чехии, вид со спутника

В заповедном лесу в Карловых Варах (Чехия) есть роскошный пятиэтажный особняк. Его номинальным владельцем числится офшор Margotrade Investments, убедился «Собеседник» на основе данных чешского реестра. Но через цепочку посредников следы приводят к зятю бывшего президента Казахстана – Тимуру Кулибаеву. Ему же, по данным испанских СМИ, принадлежит роскошная усадьба на побережье Коста-Брава в Испании. Это же подтверждают в соцсетях местные жители. По их словам, семья Назарбаева приезжает на виллу еще с 2007-го.

Илья Давлятчин



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