 

Мнение: Омикрон-штамм и Спутник V

11.01.2022, 11:06, Разное
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Мой товарищ из США заболел короновирусом нового типа, омикрон-штаммом. В США, насколько я знаю, это сейчас самый популярный штамм: он более заразен, и потому вытесняет предыдущие. Пришёл уже омикрон и в Россию, но мы немного отстаём, у нас волна омикрона ещё впереди. Публикую письмо. Письмо сегодня утром уже появилось в Сети, но это не перепост — это история моего товарища, с которым я пару лет назад общался в Петербурге лично, и которому склонен доверять:

Вчера экспресс-тест показал у меня омикрон.

Хронология:

— На Новый год были гости, у одной гостьи обнаружился ковид.
— На 2-е или 3-е января поднялась температура у девятимесячного ребенка. Высокая, до 40-ка градусов температура. Держалась 3 дня. Потом стал сильно хрипеть, как бы задыхаться, очень страшно. Пробовали возить по врачам – никто не принимает. Многие врачи болеют. В неотложке дикие очереди на 5-7 часов. Поехали по блату к знакомому доктору полтора часа в один конец. Посоветовал делать ингаляции, выдал таблетку против воспаления ушей (побочка).

Прошла неделя. Теперь уже 36.6, и вроде не хрипит. Конечно же, привит не был.

— Чуть позже ребёнка заболели обе бабушки. Обе ранее болели ковидлой, где-то год назад. Симптомы: сильная температура, слабость, головная боль. Привиты не были. Обе переносят тяжело.

— Заболела жена. Два дня температура под 38, до сих пор слабость и голова болит. Переносит тяжело. Привита не была.

— Есть с десяток знакомых, все привиты пфайзером. И все болеют, с теми же довольно тяжелыми симптомами.

— Вчера сделал экспресс-тест – положительный. Если они там не ошиблись (а могли, там тот ещё у них рассадник вирусов), то у меня омикрон.

— При этом у меня ноль симптомов. Разве что примерно 4-го января болела голова, но я грешил на выпитую самогонку пару дней тому до. Температуры не было ни разу. Слабость — обычное посленовогоднее нежелание работать.

Мораль: Спутник защищает от Омикрона. И весьма хорошо. Если ранее я радовался, что Спутник-V защищает вообще, даже от самого заболевания ковидлой, то теперь выходит, что тест может быть положительным, хотя по ощущениям ты здоров.

Прививка защитила меня:
— от температуры;
— от насморка;
— от головной боли;
— от всех симптомов, от всего.

Пожалуй, обычная простуда и то сильнее заметна, чем омикрон после Спутника.

Кстати, вы обратили внимание, как народ за время эпидемии поделился на гугенотов и католиков? Сейчас отношение к прививкам и маскам стало почти религиозным. Люди готовы уже чуть ли не драться с друг другом, доказывая свои убеждения. Старые друзья расплёвываются насмерть, хорошие супруги разводятся, спаянные рабочие коллективы распадаются. Очень неприятная побочка.

Источник: Место для дискуссий



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