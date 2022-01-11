Крупнейшие экологические и природные катастрофы 2021 года

В 2021 году произошло несколько крупных техногенных экологических катастроф. Часть происшествий была настолько масштабной, что на ликвидацию последствий уйдут годы.

Разлив нефти в Израиле

В феврале штормы выбросили на средиземноморское побережье Израиля десятки тонн мазута. Протяженность полосы загрязнения достигла 195 км. 21 февраля власти страны попросили людей воздержаться от посещения пляжей. Тысячи добровольцев начали очищать береговую линию. Некоторые из них были госпитализированы — надышались токсичными парами. Загрязнение привело к гибели множества рыб, морских черепах, птиц, ящериц.

По мнению экспертов, на ликвидацию последствий катастрофы уйдут долгие годы. В марте в израильском министерстве по охране окружающей среды обвинили в причастности к инциденту Иран. Источником разлива назван танкер Emerald, который перевозил сырую нефть. По информации чиновников, в январе судно пришвартовалось у побережья Ирана. Затем оно двинулось в сторону Египта и прошло Суэцкий канал с выключенными системами радиосвязи. В начале февраля судно оказалось в водах Израиля. На спутниковых изображениях видно, что 5 февраля в 130 км от побережья страны появилось масляное пятно. 17-го числа израильские пляжи оказались испачканы мазутом. В это время у берегов Сирии танкер Emerald выгрузил 750 тыс. баррелей нефти на плавающее под иранским флагом сирийское судно Lotus.

Утечка нефти на границе Республики Коми и Ненецкого автономного округа

11 мая на поверхности реки Колвы в городе Усинске (находится в Республике Коми на границе с Ненецким автономным округом) появилась радужная пленка. На официальном портале региона сообщалось, что в результате разгерметизации трубопровода в 300 м от берега произошел разлив нефтепродуктов. Они вытекли в реку из нефтесборного коллектора одной из скважин Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует компания «Лукойл-Коми». В Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации. 17 мая местные власти заявили, что им удалось локализовать разлив. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, прокуратура начала проверку. 25 мая судебные приставы приостановили работу нефтесборного коллектора.

По предварительным оценкам местных властей, в результате разлива в воду попало 9 т нефти, площадь загрязненных земель составила 1,3 га. Однако в июне глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что во время аварии в воду попало около 13,6 т нефти. Еще 44 т попало в почву. Ущерб реке Колве в ведомстве оценили более чем в 374 млн руб., «Лукойл-Коми» добровольно выплатила эту сумму. Еще в 130 млн руб. компании обошлась компенсация ущерба почвам.

Пожар на контейнеровозе в водах Шри-Ланки

20 мая недалеко от шри-ланкийской столицы Коломбо начался пожар на контейнеровозе X-Press Pearl под сингапурским флагом, который шел из Индии в Сингапур. Судно принадлежало компании X-Press Feeders — крупнейшему в мире морскому перевозчику грузов. Команду из 25 человек эвакуировали 25 мая. Два члена экипажа получили травмы и были госпитализированы. Пожар тушили несколько дней, пока в первых числах июня контейнеровоз не начал тонуть. 17 июня он оказался под водой на глубине 21 м.

В июне власти Шри-Ланки попросили ООН и другие международные организации помочь оценить ущерб. Власти страны добиваются от X-Press Feeders выплаты $40 млн, чтобы компенсировать часть затрат на тушение. В июле компания передала $3,6 млн на помощь пострадавшим.

В правительстве назвали случившееся «самой страшной морской катастрофой в истории страны». В результате инцидента разлилось 350 т топлива, сообщается в отчете ООН. На судне находилось более 1,4 тыс. контейнеров, в том числе содержавшие 25 т азотной кислоты, каустической соды и метанола, а также более 1,6 тыс. т пластиковых микрогранул. Вскоре после аварии жители Шри-Ланки стали находить их на побережье: в некоторых местах в пластмассе можно было стоять по колено. Эксперты опасаются, что гранулы могут распространиться по всему Индийскому океану и оказаться на пляжах Индонезии, Индии, Мальдив и Сомали. Издание The Guardian напоминает, что микрогранулы наносят морским экосистемам не меньший ущерб, чем топливо и химикаты. В частности, птицы, рыбы и другие животные часто принимают пластик за пищу, проглатывают его и погибают.

Пожар на химическом заводе в Роктоне

В середине июня на химическом заводе Chemtool в американской деревне Роктон начался пожар. Предприятие производит смазочные материалы, жидкости для металлообработки, чистящие средства. Сотрудники предприятия были эвакуированы. Спасатели призвали всех, кто жил в пределах полутора километров от завода, покинуть территорию. Людей призывали надевать маски при выходе на улицу из опасений, что химические вещества, включая серную кислоту, азот и свинец, распространятся по воздуху.

Через несколько дней пожар был локализован, местные власти заявили, что случившееся никак не повлияло на качество воздуха. Однако жители Роктона подали в суд на предприятие. В иске сообщалось, что Chemtool и его материнская компания Lubrizol не приняли надлежащих мер для предотвращения пожара: из-за дыма и копоти пострадало не только имущество, но и здоровье местных жителей.

Пожар на подводном трубопроводе в Мексиканском заливе

Пожар на подводном газопроводе государственной нефтегазовой компании Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex) вспыхнул 2 июля. Инцидент произошел в 150 метрах от буровой платформы Ku-C добывающего комплекса Ku-Maloob-Zaap, который находится на побережье Кампече — столицы одноименного штата на полуострове Юкатан. Через несколько часов огонь потушили, о пострадавших или эвакуированных не сообщалось. В Pemex заявили, что начали расследование по факту инцидента.

Причиной пожара, как позднее сообщила компания, стали утечка газа и гроза. Когда газ поднялся на поверхность воды, он воспламенился от удара молнии. В Pemex добавили, что быстро принятые меры по тушению пожара позволили предотвратить катастрофу. Однако, по мнению экспертов, выводы компании о том, что огонь не нанес ущерба окружающей среде, были преждевременными. Сотрудница Центра биологического разнообразия (Center for Biological Diversity) Миеко Сакашита подчеркнула, что снимки, сделанные во время пожара, являются доказательством того, что «морское бурение экологически вредно и опасно».

«Эти аварии продолжат наносить вред заливу, если мы не покончим с бурением раз и навсегда», — сказала она.

Разлив нефти под Новороссийском

7 августа недалеко от поселка Южная Озереевка под Новороссийском производилась погрузка нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, его нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км проходит по территории Казахстана и России) на греческий танкер Minerva Symphony. Разлив локализовали в течение суток. КТК оценила его площадь в 200 м2, а объем разлившейся нефти — в 12 м3. Однако эксперты Института космических исследований РАН, изучив спутниковые снимки, сообщили, что площадь нефтеразлива гораздо больше — 85 км2. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору проверить информацию ученых.

КТК утверждала, что причиной разлива стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора — части выносного причального устройства — в результате заводского брака. Однако Виктория Абрамченко заявила, что авария произошла из-за того, что сооружения долгие годы не ремонтировались. 20 октября Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефти в 4,5 млрд руб. В КТК не согласились с оценкой ведомства и решили обжаловать ее в суде.

Разлив нефти в Калифорнии

В начале октября крупный разлив нефти произошел у побережья Южной Калифорнии. Причиной стало повреждение трубопровода недалеко от города Хантингтон-Бич. Оператором трубопровода является компания Beta Offshore — «дочка» хьюстонской энергетической корпорации Amplify Energy. В отношении компании прокуратура округа возбудила уголовное дело. В результате утечки в воды Тихого океана попало от 94 тыс. до 530 тыс. литров нефти (примерно от 80 до 458 тонн). Погибли многие животные, включая птиц, рыб и млекопитающих. На побережье временно закрыли пляжи.

Аквалангисты, осмотрев трубопровод, обнаружили на нем 33-сантиметровую щель. Он был изогнут и сдвинут примерно на 30 м. 16 октября сотрудники Береговой охраны США поднялись на борт грузового судна MSC Danit в порту Лонг-Бич недалеко от Лос-Анджелеса. Стоявший недалеко от порта контейнеровоз мог сместиться во время непогоды и повредить трубопровод якорем. Судном управляет компания MSC Mediterranean Shipping (Швейцария), а владеет — Dordellas Finance Corporation (Панама). Расследование инцидента продолжается.

Природные катастрофы

В 2021 году было все — аномальная жара и лесные пожары, разрушительные смерчи и катастрофические наводнения. Зоной бедствия стал весь земной шар. Пожалуй, почти не осталось стран, которые не затронули погодные аномалии.

Землетрясение в Японии

Ночью 13 февраля в Японии произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3 балла. Подземные толчки ощущались в 10 префектурах страны. В результате стихии пострадали более 180 человек. Более 950 тыс. домов остались без электричества. До сих пор власти не могут окончательно подсчитать материальный ущерб. По предварительным оценкам он может составить несколько десятков миллиардов долларов.

Зимний шторм «Ури»

13-17 февраля ледяной шторм, который неофициально назвали «Ури», обрушился на США, Мексику и некоторые районы Канады. Более 9,9 млн человек остались без электричества. Погибло 164 жителя США и 12 жителей Мексики. Ущерб от последствий шторма в Северной Америке оценили в $195 млрд. На сегодняшний день это самая дорогостоящая природная катастрофа в истории Соединенных Штатов.

Наводнение в Крыму

С 16 по 18 июня на востоке и юге Крыма из-за сильных дождей затопило более 400 государственных и частных строений, среди них 18 социально значимых зданий. Больше всего пострадали жители Ялты и Керчи – более 2 тыс. человек. Ущерб от наводнения составил 10 млрд рублей ($136,7 млн). Впоследствии власти определили компенсацию пострадавшим в размере 50-100 тыс. рублей ($680-1360) каждому.

Наводнения в Европе

В начале июля произошла серия наводнений, вызванных циклоном «Бернд». Больше всего от стихии пострадала Германия. Погибли 200 человек, более 170 пропали без вести, более 700 человек получили травмы, 165 тыс. жителей остались без электричества. Повреждены дороги, железнодорожные магистрали, мосты и другие значимые строения. Власти Германии планируют выделить 400 млн евро ($470,3 млн) пострадавшим от стихии.

Наводнение также коснулось Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Италии, Великобритании, Чехии, Австрии и Румынии.

На данный момент примерная сумма ущерба от наводнения в Европе – более 20,4 млрд евро ($23,9 млрд), из них 9,3 млрд евро ($10,9 млрд) приходится на Германию.

Наводнение в Китае

В июле проливные дожди вызвали сильное наводнение в Китае. Полностью затоплена провинция Сычуань. В зоне бедствия оказалось более 120 тыс. человек. Повреждены сотни построек и дорог. В городе Чжэнчжоу от наводнения пострадали более 30 тыс. человек, около 200 тыс. жителей эвакуированы в безопасные районы. В провинции Хэнань в результате наводнения погибли 58 человек, 800 тыс. жителей эвакуированы из зоны бедствия. Ущерб от природной катастрофы составил десятки миллионов долларов.

Муссонные дожди в Индии

С 23 июля в Индии объявлен режим ЧП в связи с муссонными ливнями. Они начались 18 июля и вызвали серию наводнений и оползней. Больше всего пострадали индийские штаты Мумбаи, Махараштра, Гоа, Химачал-Прадеш. 7 августа тревога из-за стихийного бедствия объявлена в столице Нью-Дели.

На данный момент известно о 200 погибших и 100 пропавших без вести. Более 300 тыс. человек эвакуированы из зоны бедствий. Ливни продолжаются. Экономический ущерб еще не подсчитан.

Лесные пожары в Турции

В конце июля из-за сухой погоды на юге Турции разгорелись лесные пожары. Больше всего пострадали курортные районы Анталии, Бодрума, Мармариса, Мерсина и провинции Мугла. Более 16 тыс. людей, включая местных жителей и туристов, эвакуированы из опасных районов. В результате бедствия пострадало 900 человек, среди них 10 погибших. Власти страны оценили размер ущерба от стихии в $6 млн.

Пожар «Дикси» в США

На данный момент в 14 штатах США зафиксировано 100 крупных лесных пожаров. В Калифорнии стихию назвали «Дикси». Пожар в этом штате охватил более 180 гектаров, 16 тысяч человек эвакуированы, полностью сгорел исторический город Гринвилл. Сейчас в зоне риска находятся 14 тыс. строений. Также от пожаров сильно пострадали штаты Орегон, Айдахо и Аляска. Общая площадь, охваченная стихией по всей стране, составила более 700 тыс. гектаров. Окончательная сумма ущерба от пожаров в США еще не установлена.

Пандемия COVID-19

На сегодняшний день это самая глобальная проблема, охватившая весь мир. По данным ВОЗ, всего COVID-19 заболело 310 млн человек, умерло 5,5 млн человек. В ежегодном докладе организации говорится, что реальное число умерших во время пандемии может быть в два-три раза выше официальной статистики, то есть 9-12 миллионов человек.

По данным Swiss Re, коронавирусная инфекция негативно отразился на экономике большинства стран. Ущерб от пандемии во всем мире к 2025 году может достичь $35 трлн. По мнению ученых, экономическому восстановлению способствует массовая вакцинация и страхование жизни, в том числе от коронавируса.