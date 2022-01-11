Стало известно место захоронения известного актера Леонида Куравлёва

В связи с серьёзной болезнью, с которой недавно госпитализировали известного 85-летнего актёра Леонида Куравлёва, многие стали поговаривать, что место на кладбище уже давно он для себя подготовил.

Леонид Куравлёв, известный множественными своими ролями в театре и кино, будучи на 85 году свой жизни, попал в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Известный актер давно вёл затворнический образ жизни. После смерти своей любимой жены Нины в 2012 году Леонид Вячеславович перестал появляться на людях. Как стало известно, скорая помощь забрала Леонида Куравлёва из пансионата для пожилых людей с высокой температурой, актёр находился там уже долгое время. На данный момент звезда телеэкранов находится под постоянным наблюдением врачей, сатурация пришла в норму, температура спала. Поклонники надеются, что звезда телеэкранов поборет свою болезнь.

Как оказалось, Леонид Вячеславович давно хотел быть похороненным на Троекурском кладбище возле своей жены Нины. На её надгробии даже выбиты инициалы Леонида Куравлёва. Поговаривают, что на Троекурском кладбище так принято.