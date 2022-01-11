 

Собянин рассказал об инициативах участников платформы “Город идей” за 2021 год

11.01.2022, 10:22, Разное
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Платформа работает в столице уже семь лет. За эти годы проведено 35 краудсорсинг-проектов, в которых участвовало более 300 тысяч человек. Самые интересные идеи реализованы, сообщил Собянин.

“Не стал исключением 2021-й год: шесть тематических проектов собрали более 4 тыс. идей. Из них 423 взяли в работу”, – рассказал мэр.

В краудсорсинг-проекте “Городские мастерские семейного творчества” участвовало 13,5 тысячи москвичей. Они предлагали чаще проводить чемпионаты по различным дисциплинам, организовать фестиваль семейного творчества, устраивать концерты семейных ансамблей в парках.

Проект “Культура рядом” тоже вызвал большой интерес. Участники выступили с идеями открывать кофейни в библиотеках и культурных центрах. Кроме того, власти Москвы учли пожелания горожан по объединению подведомственных Департаменту культуры Москвы электронных сервисов в один ресурс.

Участники проекта “Волонтеры Москвы” высказывали пожелания по участию в городских добровольческих мероприятиях. Они предложили активнее приобщать детей к такой деятельности, открыть в каждом районе приемные “Мосволонтера”, проводить в парках выставки, посвященные добровольческому движению.

Также москвичи обсуждали новые направления, которые они хотели бы видеть в инновационно-образовательном комплексе “Техноград” на ВДНХ. Горожане предложили организовать программы по промышленной робототехнике и курсы для специалистов по проектированию и обслуживанию “умных городов”.

В рамках проекта “Инновационный кластер” звучали предложения о развитии Московского инновационного кластера. Получено более полутысячи идей.

Помимо прочего, предлагалось создать каталог физических лиц-участников кластера с описанием специализаций, в которых они могут быть полезны другим участникам кластера, сформировать краудфандинговую платформу для поиска единомышленников и партнеров для бизнеса с небольшим порогом входа.

Участники проекта “Город идей” выдвигали инициативы по улучшению самой платформы. Предлагалось обновить дизайн и создать новые разделы до интегрирования системы рейтингов участников с платформами “Активный гражданин” и “Наш город”.

“Идеи, предлагаемые москвичами, позволяют сделать нашу Москву еще более комфортной, уютной и доброй. Городом, в котором хочется жить”, – подытожил Собянин.

Ранее мэр рассказал о философии развития Москвы как современного города.



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