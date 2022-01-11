Джигурда назвал причины поражения Панина Преснякову

Актер Никита Джигурда объяснил, почему его друг Алексей Панин потерпел неудачу в бою с музыкантом Никитой Пресняковым. Пресняков одержал победу над Паниным во втором раунде поединка.

Никита Джигурда сообщил, что его друг не хотел принимать участие в шоу. Он считал, что там все постановочное. Алексей Панин не был готов к поединку. Он провел только одну тренировку перед боем.

Актер Никита Джигурда рад тому, что бой артистов состоялся. Он считает, что говорить плохие вещи за спиной у человека может каждый, а ответить за свои слова в честном бою – только достойные люди.

Никита Джигурда сказал, что уважает Никиту Преснякова за этот поединок. Артистов специально рассорили для этого шоу. Никита Пресняков мог применить больше силы в этом бою. Но Никита Джигурда благодарен музыканту за то, что тот не повалил его друга нокаутом.

Источник: teleprogramma.pro